Acuerdo verbal para el noveno fichaje del Avilés: un mediapunta criado con las canteras del Granada y del Cartagena

Acuerdo verbal por Neskes. El Avilés ya tiene encarrilado su noveno fichaje veraniego. Se trata de Álex Neskes, mediapunta del Guadalajara, equipo que la pasada campaña descendió a Segunda Federación. El granadino fue un fijo en el cuadro castellano-manchego, disputando 36 encuentros en los que generó ocho goles, repartidos en tres tantos y cinco asistencias. Criado en las canteras del Cartagena y del Granada, Neskes firma por una temporada con el cuadro asturiano.

Álex Neskes es un mediapunta granadino que se crió en la cantera del Granada y en la del Cartagena. De hecho, con el cuadro murciano llegó a debutar en Segunda División, sumando con 20 años más de quinientos minutos en la categoría de plata del fútbol español de la mano de Luis Carrión, exentrenador del Oviedo. Allí coincidió, además, con Berto Cayarga, actual jugador del Avilés.

Neskes, talento ofensivo para la mediapunta

Neskes cambió el Cartagena por Unionistas, aunque en sus primeras experiencias en Primera Federación apenas gozó de protagonismo. También pasó por el Ibiza y el Teruel, pero en esos tres equipos no llegó a superar los trescientos minutos en ninguno de ellos. Tras esas malas experiencias decidió bajar un escalón para unirse al Guadalajara, conjunto que en aquel momento militaba en Segunda Federación. Allí pronto se convirtió en un fijo, consiguiendo el ascenso al tercer nivel del fútbol español. La pasada campaña, ya en Primera Federación, disputó 36 encuentros, 29 de ellos como titular, superando los dos mil minutos.

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Ya sea como mediapunta o caído a la banda izquierda, Neskes destaca por su talento ofensivo. El granadino anotó tres tantos —uno de ellos al Avilés— y repartió cinco asistencias la pasada campaña. Además, promedió 1,2 pases clave y disparó 0,8 veces por encuentro. El centrocampista también destaca por su trabajo en la presión, recuperando 3,8 balones por encuentro. Además, también tiene facilidad a la hora de encarar a sus rivales, promediando 2,3 regates por encuentro con un 83% de acierto en este tipo de acciones.