El Avilés Femenino, más cerca de mantener la categoría

La Federación Española ha comunicado al Avilés su derecho preferente para ocupar una de las plazas vacantes en Segunda Federación Femenina. Esta posibilidad, adelantada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, llega tras la renuncia por parte del Atlético de Madrid C de salir a competir en la tercera categoría del fútbol femenino español.

Las avilesinas tienen esta vía porque son el equipo que contaba con el mejor coeficiente de los equipos que perdieron la categoría en la temporada 2025/26. El Avilés, según informó el propio club, aceptó dicha comunicación, inició los trámites y requisitos establecidos por la Federación y ya los ha completado. Ahora, el cuadro avilesino está pendiente de la validación por parte de la Española para confirmar su presencia en la mencionada categoría durante la temporada 2026/27.