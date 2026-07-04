Ya es oficial: este es el noveno fichaje veraniego del Avilés

Ya es oficial. Álex Neskes se convierte en el noveno fichaje veraniego del Avilés. El mediapunta granadino firma por una temporada más otra en función de objetivos, tal y como contó ayer LA NUEVA ESPAÑA. El centrocampista llega procedente del Guadalajara, equipo que terminó descendiendo la pasada campaña, tras ser uno de sus mejores jugadores en ataque, participando de manera directa en ocho tantos en liga.

“Estoy muy contento de poder haberme unido a este club, creo que se está haciendo un proyecto muy bonito e ilusionante, donde pondré todo de mi parte para ayudar al equipo en todo lo que pueda”, asegura Neskes, que quiso agradecer “la confianza y la oportunidad que me han dado”. “Estoy deseando ver a la afición en el Román Suárez Puerta, espero que celebremos muchas victorias juntos esta temporada”, señala.

Neskes, talento ofensivo para la mediapunta

Álex Neskes es un mediapunta granadino que se crió en la cantera del Granada y en la del Cartagena. De hecho, con el cuadro murciano llegó a debutar en Segunda División, sumando con 20 años más de quinientos minutos en la categoría de plata del fútbol español de la mano de Luis Carrión, exentrenador del Oviedo. Allí coincidió, además, con Berto Cayarga, actual jugador del Avilés.

Neskes cambió el Cartagena por Unionistas, aunque en sus primeras experiencias en Primera Federación apenas gozó de protagonismo. También pasó por el Ibiza y el Teruel, pero en esos tres equipos no llegó a superar los trescientos minutos en ninguno de ellos. Tras esas malas experiencias decidió bajar un escalón para unirse al Guadalajara, conjunto que en aquel momento militaba en Segunda Federación. Allí pronto se convirtió en un fijo, consiguiendo el ascenso al tercer nivel del fútbol español. La pasada campaña, ya en Primera Federación, disputó 36 encuentros, 29 de ellos como titular, superando los dos mil minutos.

Un jugador con llegada y trabajo en la presión

Ya sea como mediapunta o caído a la banda izquierda, Neskes destaca por su talento ofensivo. El granadino anotó tres tantos —uno de ellos al Avilés— y repartió cinco asistencias la pasada campaña. Además, promedió 1,2 pases clave y disparó 0,8 veces por encuentro. El centrocampista también destaca por su trabajo en la presión, recuperando 3,8 balones por encuentro. Además, también tiene facilidad a la hora de encarar a sus rivales, promediando 2,3 regates por encuentro con un 83% de acierto en este tipo de acciones.