El Real Avilés lanza su campaña de abonados con mejoras en el Román Suárez Puerta y una nueva plataforma digital
Las renovaciones podrán realizarse del 6 al 19 de julio y el club confía en consolidar los más de 3.500 abonados alcanzados la pasada temporada
N. L.
El Real Avilés Industrial ha puesto en marcha su campaña de abonados para la temporada 2026/27, en la que el equipo volverá a competir en Primera Federación. Bajo el lema "No lo eliges. Te pertenece", la entidad pretende reforzar el sentimiento de pertenencia de una afición que el pasado curso volvió a responder de forma masiva, con una cifra récord de 3.581 abonados y una asistencia media superior a los 3.500 espectadores en el Román Suárez Puerta.
La campaña arrancará este domingo con el periodo de renovaciones, que permanecerá abierto hasta el 19 de julio. Los abonados conservarán su asiento hasta esa fecha, mientras que los cambios de localidad se realizarán los días 20 y 21 de julio. Las nuevas altas podrán formalizarse a partir del día 22. Entre las principales novedades destaca el estreno de una nueva plataforma digital de gestión del abonado, desarrollada a través de Clibo Manager. Desde ella los aficionados podrán renovar su carné, adquirir entradas, liberar su asiento cuando no puedan acudir al estadio, acceder a la tienda online y utilizar un chat privado para comunicarse directamente con el club.
El Avilés también anunció nuevas mejoras en el Román Suárez Puerta. Además de las actuaciones ya previstas, la entidad trabaja en la instalación de tornos de acceso para modernizar el estadio y agilizar la entrada de los aficionados. El abono de la temporada incluirá todos los partidos de Liga regular en casa, además de los encuentros del primer equipo femenino, el filial y el juvenil de División de Honor. Quedarán fuera los amistosos, los encuentros del play-off y los posibles partidos de ayuda al club.
Tras alcanzar el pasado curso la mayor cifra de abonados de su historia, el Real Avilés confía ahora en consolidar esa masa social y seguir creciendo para respaldar un proyecto que afronta con ambición su regreso a Primera Federación.
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