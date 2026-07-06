El calor no frena la pasión por el Avilés: "Va a ser un año muy ilusionante"

“Estamos ante un año muy ilusionante”. Los más de treinta grados que acompañaron durante la mañana de este lunes no fueron rival para que Eduardo Oveja, uno de los aficionados más fieles del Avilés, volviese a liderar la cola en el primer día de renovaciones de cara a la nueva campaña de abonados del conjunto blanquiazul. Ya fue el primero el año pasado y este curso, movido por la ilusión, volvió a liderar la fila de seguidores avilesinos. Aunque el club da la posibilidad de renovar el abono por internet, son muchos los que prefieren acercarse a las oficinas, ubicadas en el Suárez Puerta, para marchar con su nuevo carné en la cartera. “Va a ser un gran año”, coinciden.

“Está siendo un verano con muchas buenas noticias, que despiertan la ilusión de la afición”, subraya el avilesino, que destaca tanto los movimientos en el mercado de fichajes como el anuncio de la inversión millonaria para darle un lavado de cara al Suárez Puerta. “Se están haciendo las cosas muy bien”, señala. Ahora, espera con ansia la nueva camiseta blanquiazul y tiene ganas de ver la nueva tienda del club en el centro de la ciudad. “Va a ser un bombazo”, asegura.

Eduardo Oveja / N. M.

La ilusión marca el primer día de renovaciones

Aunque los precios del abono han subido ligeramente, en torno a quince euros en las renovaciones, César Menéndez, segundo en la cola, reconoce que ni se ha enterado. “Lo que se paga es justo, pagué ahora y ni me fijé en lo que costaba”, asegura el aficionado, que cree que, en cuanto a confección de la futura plantilla blanquiazul, “todavía falta bastante”. “Creo que deberíamos renovar a jugadores como Javi Cueto o Campabadal”, analiza el avilesino, que, aun así, reconoce que el verano del Avilés le “está gustando”.

César Menéndez / N. M.

“Es fabuloso pensar en que va a mejorar el estadio, es algo que le hace falta. A ver si el Ayuntamiento colabora en algo”, indica Jesús Martín, que, con la renovación de este curso, ha pasado a ser el socio número 16 del club. “Por ahora todo lo que están haciendo es ilusionante. Es muy importante que jugadores como Santamaría o Cayarga se hayan quedado en el club. A los nuevos habrá que verlos”, comenta el seguidor blanquiazul, que destaca el buen momento que vive ahora mismo el cuadro de su ciudad.

Jesús Martín / N. M.

“No lo eliges, te pertenece”

“No lo eliges, te pertenece”. Ese es el eslogan de la nueva campaña de abonados del Avilés de cara a la próxima campaña. Los precios para renovar el abono oscilan desde los 220 euros para el carné más caro hasta los 40 euros para los jóvenes entre los 6 y los 17 años. De cara a las nuevas altas, los precios van desde los 275 euros hasta los 65. La categoría Mini, para aquellas personas entre 0 y 5 años, pagará diez euros, el precio más bajo de toda la campaña, para acceder al estadio.

La campaña arrancó este lunes con el periodo de renovaciones, que permanecerá abierto hasta el 19 de julio. Los abonados conservarán su asiento hasta esa fecha, mientras que los cambios de localidad se realizarán los días 20 y 21 de julio. Las nuevas altas podrán formalizarse a partir del día 22. Entre las principales novedades destaca el estreno de una nueva plataforma digital de gestión del abonado, desarrollada a través de Clibo Manager. Desde ella los aficionados podrán renovar su carné, adquirir entradas, liberar su asiento cuando no puedan acudir al estadio, acceder a la tienda online y utilizar un chat privado para comunicarse directamente con el club.

Más mejoras para el Suárez Puerta

Aprovechando la campaña de abonados, el club también anunció nuevas mejoras en el Román Suárez Puerta. Además de las actuaciones ya previstas, la entidad trabaja en la instalación de tornos de acceso para modernizar el estadio y agilizar la entrada de los aficionados. El abono de la temporada incluirá todos los partidos de Liga regular en casa, además de los encuentros del primer equipo femenino, el filial y el juvenil de División de Honor. Quedarán fuera los amistosos, los encuentros del play-off y los posibles partidos de ayuda al club.

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Tras alcanzar el pasado curso la mayor cifra de abonados de su historia, el Real Avilés confía ahora en consolidar esa masa social y seguir creciendo para respaldar un proyecto que afronta con ambición su regreso a Primera Federación.