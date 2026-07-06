El PP acusa al gobierno de Avilés de “secuestro institucional” por el Suárez Puerta

“El Real Avilés, su afición y la ciudad merecen mucho más que un gobierno que improvisa. Merecen un Ayuntamiento que gestione, planifique y cumpla la ley”. El PP ha elevado el tono respecto a la relación entre el Ayuntamiento de Avilés, gobernado por el PSOE, y el Avilés tras la inversión anunciada por el presidente blanquiazul de un millón de euros en el estadio. La portavoz del partido, Esther Llamazares, acompañada de los concejales Carlos Fernández y Pablo Emilio Menéndez, calificó la situación actual como “un auténtico secuestro institucional” de la ciudad por parte del equipo de gobierno, ya que “vuelven a actuar al margen de la Corporación, sustituyendo los acuerdos del Pleno por decisiones unilaterales, opacas y ajenas a los procedimientos que establece la ley”.

“Hace ya dos años que finalizó la concesión, llevamos más de cuatro advirtiendo de que sus actuaciones iban en contra del club, del fútbol y de los aficionados. Desde que finalizó la concesión administrativa en febrero de 2024, el Partido Popular ha llevado este asunto al Pleno en numerosas ocasiones mediante preguntas, interpelaciones y ruegos en los que advertíamos de la necesidad de otorgar un título habilitante al club, e incluso solicitando un Pleno extraordinario dedicado exclusivamente al futuro del Real Avilés. Además, hace apenas unas semanas propuso una reunión de todos los grupos municipales para abordar conjuntamente una solución. La respuesta del gobierno siempre fue la misma: silencio, evasivas y promesas incumplidas”, señalan desde el PP avilesino, que cree que ahora el problema está en que la inacción del gobierno “ha terminado arrastrando al propio Real Avilés, a quienes están realizando una importante inversión económica, al patrimonio municipal y a los propios aficionados a una situación que nunca debería haberse producido”.

El PP acusa al gobierno local de actuar al margen del Pleno

“El estadio Suárez Puerta no es de Manuel Campa. El estadio es de todos los ciudadanos de Avilés”, carga Llamazares, que recuerda que “cualquier decisión relativa a su uso, explotación, concesión o autorización corresponde al Pleno municipal y debe ser aprobada por mayoría absoluta, no mediante conversaciones privadas, acuerdos verbales o decisiones unilaterales de quienes carecen de competencias para ello”. Los populares consideran incomprensible que, si todos los grupos políticos han manifestado reiteradamente que desean lo mejor para el Avilés, el gobierno municipal siga negándose a actuar con transparencia y a compartir con la Corporación la información y las decisiones sobre un patrimonio que pertenece a todos los avilesinos. “¿Qué está escondiendo el Partido Socialista durante más de dos años? Si todos perseguimos el mismo objetivo, ¿qué impide al gobierno actuar conforme a la legalidad y con absoluta transparencia?”, se preguntan.

El PP pone el foco, además, en todas las obras que se avecinan dentro del Román Suárez Puerta. Por ello, recuerda que cualquier actuación urbanística sobre una instalación municipal requiere la correspondiente tramitación administrativa y advierte de que el Ayuntamiento tiene la obligación de proteger tanto el interés público como a quienes realizan inversiones sobre bienes municipales. “Lo que no puede hacer un gobierno es sustituir los procedimientos legales por decisiones improvisadas. Gobernar al margen del Pleno no es agilizar la administración; es vaciar de contenido las competencias de la Corporación”, señalan desde el partido, donde consideran “especialmente grave” que durante estos dos años y medio el gobierno municipal haya negado información a la Corporación y haya respondido reiteradamente en el Pleno que no existían acuerdos o soluciones mientras la situación continuaba bloqueada. “Lo que no puede hacer un gobierno es mantener un problema durante años, no resolverlo y, cuando la realidad le obliga a actuar por la urgencia de la competición, pretender que todo el mundo mire hacia otro lado”, critican.

Llamazares advierte del riesgo jurídico para el club

Llamazares advierte, además, de que todo esto puede acabar perjudicando a los intereses del propio club. “La dejadez del gobierno, su absoluta falta de acción en tiempo y forma y su negativa a resolver este asunto cuando correspondía pueden acabar metiendo al club en un grave problema jurídico y administrativo absolutamente innecesario”, indica la portavoz, que insiste en que esta forma de actuar no perjudica únicamente al Avilés. “Perjudica a cualquier entidad que quiera invertir en esta ciudad, perjudica al deporte avilesino, perjudica al patrimonio municipal y transmite la sensación de que en Avilés las normas dependen de quién seas y de la voluntad política del gobierno”, afirma la avilesina, que exige al PSOE que traslade de forma inmediata toda la documentación relacionada con el estadio Suárez Puerta a la Corporación municipal y que cualquier decisión futura sea debatida y aprobada por el órgano competente.