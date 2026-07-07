Decisión inminente del máximo goleador del Avilés: estas son las dos opciones que maneja el delantero

Decisión inminente de Javi Cueto. El delantero asturiano, máximo goleador del Avilés la pasada temporada, medita cuál va a ser el siguiente paso en su carrera. El ariete valora continuar un año más como blanquiazul tras recibir una oferta de renovación por parte del conjunto avilesino, aunque sobre la mesa también tiene otra propuesta. Se trata del FK Sloga Meridian, equipo de la Primera División de Bosnia, que se muestra muy interesado en hacerse con sus servicios. Las próximas horas apuntan a ser claves para conocer el futuro del maliayo. Cabe recordar que, en sus dos campañas como jugador del Avilés, sumó 25 tantos en todas las competiciones.

Javi Cueto fue, durante gran parte de la temporada pasada, el máximo goleador del Avilés. El asturiano acabó la campaña con nueve dianas, empatado en cifras goleadoras con Kevin Bautista. Sus números tienen mayor mérito si se tiene en cuenta que el maliayo no llegó a disputar 600 minutos, saliendo tres veces como titular en los 26 encuentros que jugó. Su eficacia goleadora rompió todos los registros, consiguiendo anotar un tanto cada 79 minutos. Sin embargo, ese dato no sirvió para convencer a ninguno de sus dos entrenadores, que prefirieron apostar por nombres como Raúl Rubio o Aitor Uzkudun.

Cueto, pendiente de decidir su futuro

Javi Cueto es uno de los héroes del ascenso del Avilés a Primera Federación. El delantero anotó trece tantos la temporada pasada, diez de ellos en liga. Fundamental en la final por el ascenso ante el Rayo Majadahonda, el maliayo pasará a la historia avilesina tras endosarle tres tantos al conjunto madrileño. Esta campaña, a pesar de su facilidad para ver puerta, no consiguió tener continuidad ni en los onces de Dani Vidal ni en los de Lolo Escobar. A pesar de ello, cerró el pasado curso en la tercera categoría del fútbol nacional con nueve dianas, siendo el máximo artillero avilesino.

La posible no continuidad de Javi Cueto obligaría al Avilés a sondear el mercado de delanteros centro con mayor insistencia. Los avilesinos tendrían que buscar un nuevo “9” de referencia, que pelee con los centrales, para complementar las características de un Santamaría que será el buque insignia en ataque. No se descarta, si Cueto no continúa como blanquiazul, que lleguen dos nombres para dicha posición.

El Avilés mira al mercado de delanteros

Así las cosas, el Avilés cuenta con trece nombres en plantilla de cara a su segundo año en Primera Federación. El cuadro blanquiazul ha cerrado las renovaciones de Álvaro Santamaría, Berto Cayarga y Andrés Carmona, además de estar en conversaciones para que Osky, lateral izquierdo sub-23, continúe una campaña más como jugador avilesino.

Además, Miguel Linares ha cerrado ya ocho nuevos fichajes. La portería la conforman Marco Coronas y Álvaro Ratón; para la defensa han llegado Markel Artetxe, Jon Sillero e Iker Alday; la medular la refuerzan Pitu Doncel, Álex Neskes y Samu Mayo; y para el ataque el jienense se ha hecho con Cris Montes.