El mejor jugador del Avilés la pasada temporada apunta a Europa: este será su destino

Tras tener varias propuestas sobre la mesa, tanto de España como del extranjero, Kevin Bautista, excentrocampista del Avilés, ya ha decidido cuál va a ser su nuevo destino. Tras firmar una temporada brillante en el Suárez Puerta, con nueve tantos y cuatro asistencias en 34 encuentros, el futbolista sevillano apunta a unirse al Athens Kallithea, equipo de la segunda división griega donde milita otro viejo conocido del fútbol asturiano como Hugo Rama, ex del Oviedo. El andaluz deja Asturias tras dos campañas jugando en el Suárez Puerta y conseguir el ascenso a Primera Federación.

Kevin Bautista fue uno de los nombres más destacados durante la pasada temporada en el conjunto blanquiazul. El futbolista sevillano, el segundo jugador con más minutos disputados la pasada campaña por detrás de Babin, cerró el curso con nueve dianas, máximo goleador del equipo empatado con Javi Cueto, y cuatro asistencias, el segundo mejor en dicho registro tras Cayarga. Fue clave, además, en el año del ascenso a Primera Federación, siendo uno de los jugadores más utilizados por Javi Rozada.

Kevin Bautista apunta a Grecia

El andaluz fue el primero de los jugadores que amarró la permanencia la pasada campaña que se despidió del club. “Los jugadores queremos tirar hacia arriba, con todo el respeto para el Avilés. No sé si el año que viene jugaré en Primera Federación o no, pero soy persona, tengo familia y hay que mirar por muchas cosas, no solo por dinero. Tengo 27 años y es buen momento para aprovechar el tren que me está viniendo ahora”, explicó, en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA, el centrocampista.

El sevillano confesó que, desde febrero, el Avilés trató de renovarlo, pero no quiso escuchar la propuesta avilesina. “En febrero, el Avilés ya me estaba llamando, pero yo quería cumplir el objetivo y después ya hablé con el club, que me entendió perfectamente. Di las gracias a todo el mundo por lo que han hecho por mí. Tengo muy buena relación con Miguel y me dijo que esta siempre va a ser mi casa”, señaló.

“He vivido los mejores años futbolísticos de mi vida”

“Lo mejor que hice cuando me llamó Miguel Linares fue venir y salir de mi zona de confort. Me acuerdo de esa llamada, me dijo que me viniese al norte, que él me haría futbolista. He mejorado en todas las facetas, me he hecho un hombre en Asturias y se lo tendré que agradecer toda la vida porque aquí, además, viví los mejores años futbolísticos de mi vida. Me voy un poco triste porque al final dejo muchos amigos allí y un club que me ha acogido desde el primer día que llegué, pero son cosas del fútbol, un día estás aquí y otro allá. Yo me voy con la conciencia muy tranquila porque lo he dado todo”, recordó, sobre sus inicios, Kevin Bautista. El mediocentro llegó al Suárez Puerta procedente del San Roque de Lepe, equipo que había consumado su descenso a Tercera Federación.