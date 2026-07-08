Un extremo criado en la cantera del Athletic, opción para el ataque del Avilés

El Avilés ha entrado de lleno en el mercado de jugadores vascos. Tras hacerse con los servicios de Jon Sillero, excapitán del Arenas, y de Markel Artetxe, excentral del Barakaldo, el cuadro blanquiazul ha puesto sus ojos en Iñigo Muñoz, extremo criado en la cantera del Athletic que la pasada temporada defendió la camiseta del Barakaldo. Cuenta con gran experiencia en Primera Federación. La operación está pendiente de cerrar los flecos.

Iñigo Muñoz, extremo derecho nacido en 1996, se formó en el fútbol vasco hasta debutar, con 20 años, en Segunda B de la mano del Gernika. Pasó por el Athletic Club, llegando a debutar en la Copa del Rey con el primer equipo rojiblanco ante el Formentera. Tras dos campañas en Bilbao, se fue al Castellón, con el que consiguió un ascenso a Segunda División.

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Muñoz cuenta con una dilatada experiencia en Primera Federación. Debutó en la categoría de la mano de Unionistas de Salamanca para, posteriormente, pasar por clubes como la Cultural Leonesa, el Numancia, el Real Unión y el Amorebieta. La pasada campaña se enroló en las filas del Barakaldo, donde participó en 30 encuentros, 17 de ellos como titular. Anotó un gol y repartió una asistencia.