Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Un extremo criado en la cantera del Athletic, opción para el ataque del Avilés

El futbolista, que llegó a debutar en el primer equipo rojiblanco, cuenta con experiencia en la categoría

Íñigo Muñoz

Íñigo Muñoz / @BarakaldoCF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Noé Menéndez

Noé Menéndez

El Avilés ha entrado de lleno en el mercado de jugadores vascos. Tras hacerse con los servicios de Jon Sillero, excapitán del Arenas, y de Markel Artetxe, excentral del Barakaldo, el cuadro blanquiazul ha puesto sus ojos en Iñigo Muñoz, extremo criado en la cantera del Athletic que la pasada temporada defendió la camiseta del Barakaldo. Cuenta con gran experiencia en Primera Federación. La operación está pendiente de cerrar los flecos.

Iñigo Muñoz, extremo derecho nacido en 1996, se formó en el fútbol vasco hasta debutar, con 20 años, en Segunda B de la mano del Gernika. Pasó por el Athletic Club, llegando a debutar en la Copa del Rey con el primer equipo rojiblanco ante el Formentera. Tras dos campañas en Bilbao, se fue al Castellón, con el que consiguió un ascenso a Segunda División.

Noticias relacionadas

El Avilés mira al mercado vasco

Muñoz cuenta con una dilatada experiencia en Primera Federación. Debutó en la categoría de la mano de Unionistas de Salamanca para, posteriormente, pasar por clubes como la Cultural Leonesa, el Numancia, el Real Unión y el Amorebieta. La pasada campaña se enroló en las filas del Barakaldo, donde participó en 30 encuentros, 17 de ellos como titular. Anotó un gol y repartió una asistencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
  2. Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Los drones salvaron a 'Covi': logran rescatar, tras siete horas de intensa búsqueda nocturna, a un perro que cayó a un acantilado en Ribadesella
  4. Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  5. Cambios en el uso de la etiqueta B y aviso a los conductores: el Supremo anula las Zonas Bajas de emisiones (ZBE)
  6. Adiós a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE): expertos Ingenieros industriales alertan que pueden desplazar la contaminación y el ruido a la periferia
  7. Santi Cazorla se sincera tras su retirada del Real Oviedo: “Yo me veía para jugar, pero me han hecho ver que no tengo el rol que quiero tener”
  8. El Principado aplicará mejoras fiscales a los asturianos para paliar el cobro de la tasa turística

Un extremo criado en la cantera del Athletic, opción para el ataque del Avilés

Un extremo criado en la cantera del Athletic, opción para el ataque del Avilés

Cangas del Narcea abre sus fiestas con las primeras oraciones a la Virgen del Carmen (también de pólvora) y el homenaje a la familia Berguño

Cangas del Narcea abre sus fiestas con las primeras oraciones a la Virgen del Carmen (también de pólvora) y el homenaje a la familia Berguño

Bus turístico y rutas guiadas, la propuesta estival de Mieres para atraer visitantes y dar a conocer el concejo

Bus turístico y rutas guiadas, la propuesta estival de Mieres para atraer visitantes y dar a conocer el concejo

IU Riosa denuncia "falsificación de documentos" en el Ayuntamiento para no perder una subvención

IU Riosa denuncia "falsificación de documentos" en el Ayuntamiento para no perder una subvención

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la envasadora al vacío más barata del mercado: no desperdiciarás nada de comida

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la envasadora al vacío más barata del mercado: no desperdiciarás nada de comida

'The Pitt' y 'Hacks' arrasan en las nominaciones a los Emmy

'The Pitt' y 'Hacks' arrasan en las nominaciones a los Emmy

Inés García presume del exclusivo regalazo de 30.000 euros que le ha hecho Lamine Yamal durante el Mundial

Inés García presume del exclusivo regalazo de 30.000 euros que le ha hecho Lamine Yamal durante el Mundial

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mini parrilla de contacto que garantiza los mejores resultados culinarios: ideal para asar con poca grasa carne, pescado o verduras

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mini parrilla de contacto que garantiza los mejores resultados culinarios: ideal para asar con poca grasa carne, pescado o verduras
Tracking Pixel Contents