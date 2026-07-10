El Avilés apuesta por un lateral de nivel: Roger Escoruela refuerza la banda izquierda

El Real Avilés Industrial sigue reforzándose para su segunda campaña en Primera Federación. El conjunto blanquiazul ha anunciado de forma oficial la incorporación de Roger Escoruela, lateral izquierdo que la pasada temporada militó en el CE Europa, con el que llegó a disputar el play-off de ascenso a Segunda División. El defensor catalán firma con los blanquiazules para la presente temporada.

El catalán fue un futbolista muy destacado en su posición la temporada pasada, en la que disputó 37 partidos, anotando tres goles y repartiendo tres asistencias en el Europa, que cayó eliminado en las semifinales del play-off ante el Celta Fortuna, club que acabaría consiguiendo el ascenso a Segunda. Su paso por el conjunto catalán fue muy provechoso, puesto que la temporada anterior logró el ascenso a Primera Federación.

Escoruela destaca por ser un lateral que, aunque se proyecta en ataque -así lo dicen sus números-, también sabe cubrir a su marcador y es contundente en los duelos. Un futbolista del gusto de Yago Iglesias, que ha dado el OK a su incorporación.

Anteriormente, el experimentado futbolista jugó en clubes como el Compostela, Cerdanyola, Formentera, Real Unión o Sant Andreu, entre otros. Ahora afrontará su primera experiencia en el Principado, donde aún espera competencia para el costado zurdo.

Tras su fichaje, el Avilés sigue reforzándose en la zaga, donde ya ha acometido las incorporaciones de Iker Alday, Jon Sillero y Markel Artetxe, aunque aún quedan por delante varios movimientos más. La llegada de Escoruela no descarta la renovación de Osky, que aún sigue meditando su futuro. La continuidad del ex del Oviedo es un deseo expreso de Miguel Linares, que valora muy positivamente su rendimiento el curso pasado, además de su condición de sub-23. Sin embargo, el futbolista cuenta con más ofertas y aún no ha tomado una decisión.

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Escoruela se encuentra disfrutando de sus vacaciones y se unirá junto al resto de sus compañeros el próximo viernes 17 de julio. Antes, los días 15 y 16 realizarán las pertinentes pruebas médicas. La dirección deportiva blanquiazul trabaja a contrarreloj para tener el mayor número de efectivos posibles y que Yago Iglesias pueda plasmar su idea desde el inicio.