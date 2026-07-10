El Real Avilés, en ruta, a por el oro de la Plata: la elevada distancia que recorrerán los blanquiazules esta temporada

Por mucho que transcurran los siglos, a la impronta romana no se le aprecia el final. Más de dos mil años después, ahí continúa la base de sus leyes, de su ingenio y de sus infraestructuras, vigentes hasta en espectros tan particulares como este del venidero curso en 1ª RFEF. Basta fugaz vistazo al mapa para notar lo presente que estará la legendaria Ruta de la Plata. A partir de agosto y durante los siguientes nueve meses, el Real Avilés Industrial va a transitar más que nunca sobre los vestigios de la calzada construida en tiempos de Augusto, Trajano, Adriano y demás emperadores.

Desde su azotea de ciudad más septentrional del grupo, los "abiliensis" orientan la vista hacia el sur y otean como nadie la ruta, "vertical" perfecta que arranca de Las Meanas para atravesar tierras de León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz. Con el amplio y habitual paquete de galaicos y vascos, aniquilados los castellanomanchegos, transferida la cuota madrileña y asumido el norte de Burgos y La Rioja, el Real Avilés Industrial invertirá en carretera prácticamente el mismo tiempo que la temporada anterior, pues, aunque serán cuatro mil kilómetros menos, los mismos corresponden a los virtuales del ascendido Tenerife.

Con la vista en 19 destinos, el equipo de Yago Iglesias rozará los 13.700 km, de forma que será, pese a su aislamiento cartográfico, el quinto más favorecido en distancias a recorrer, solo por detrás de Ponferradina, Unionistas, Zamora y Cultural Leonesa. Se da la curiosa circunstancia de que el autobús de los culturalistas –con 11.825 km, el más aliviado– rodará menos que el de sus vecinos del Atlético Astorga, militante en categoría inferior, 2ª RFEF.

En la que será su cuadragésima cuarta temporada, vigésima en nivel 3, el Real Avilés Industrial se va a encontrar con un póker de rivales inéditos. Por orden cronológico, el penúltimo fin de semana de septiembre viaja a Coria, considerado uno de los diez asentamientos habitados más antiguos de España y el primero de Extremadura. Los dirigentes del modesto club cauriense ya trabajan para que su estadio, La Isla, ribereño del Alagón, no sea el de menor aforo de la categoría, que volvería a ser el Gobela guechotarra, si es que el Arenas dota a su feudo de la infraestructura requerida.

En la jornada 8, el Suárez Puerta acogerá al enésimo representativo de Orense, otra capital sumida en guerra balompédico-cainita. En sus 14 temporadas de vida, el Unión Deportiva, heredero sentimental del desaparecido CD Ourense, acumula siete ascensos y, como siga dando saltos, no será de extrañar que pierda más pronto que tarde el lema por el que está regido: "Un socio, un voto".

Si se habla de ascensos, ojo con el tercer rival desconocido. Lo de Almendralejo y el fútbol da para un tratado de perplejidad, por la capacidad que tiene la cabecera de Tierra de Barros para resurgir de sus propios cenizales. Gestiones extraordinarias –dos ejercicios en 1ª División incluidos– entrelazadas con otras atroces, dieron paso a dos desapariciones y a la tercera versión del Extremadura, que lleva tantos ascensos, 4, como años de vida. Se dice que al Francisco De la Hera ha vuelto la cordura con Daniel Tafur, hijo de afamada actriz, Fiorella Faltoyano, y copropietario del club junto a Thibaut Courtois.

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El último de los inéditos será el Mirandés, que fue rival de los desaparecidos Real Avilés y Ensidesa entre 1948 y 1982. En doce meses, los castellanoleoneses, de marcada influencia vasca, pasaron de rozar la élite a caer al nivel 3, el mismo ante el que el Real Avilés Industrial volverá a poner todo su empeño para conseguir el oro de la Plata.