Brais Abelenda refuerza el centro del campo del Avilés Industrial

«Estoy muy contento de estar en el Real Avilés Industrial. Vengo con ilusión, con ganas de seguir mejorando y de ayudar al equipo desde el primer día». Con esas palabras recibió Brais Abelenda su fichaje por el Avilés Industrial, con el que afrontará «un nuevo reto» y espera completar «una gran temporada» de la mano del equipo y de la afición.

El Real Avilés Industrial anunció este lunes el acuerdo con el centrocampista coruñés, de 31 años, para que se incorpore a la plantilla de Yago Iglesias durante la temporada 2026/27. El contrato incluye la posibilidad de ampliar la vinculación por una campaña más en función del cumplimiento de una serie de objetivos.

Abelenda llega al conjunto avilesino para reforzar la parcela ofensiva del centro del campo. Se trata de un futbolista polivalente, con capacidad para desenvolverse como interior en un trivote y también en posiciones más adelantadas. Puede actuar tanto como ‘8’ como de ‘10’, gracias a su facilidad para recibir entre líneas, conducir el balón y superar rivales mediante el regate.

El nuevo jugador blanquiazul destaca, además, por su capacidad para incorporarse desde la segunda línea y aparecer en posiciones de remate. A esas cualidades ofensivas añade su implicación en el trabajo defensivo, una característica valorada por el cuerpo técnico del Avilés.

Una amplia experiencia en Primera Federación

El centrocampista cuenta con una trayectoria consolidada en la tercera categoría del fútbol español, en la que acumula más de 220 partidos entre Segunda División B y Primera Federación. Durante su carrera ha militado cuatro temporadas en el Racing de Ferrol, tres en la Sociedad Deportiva Compostela, dos en la Ponferradina y otras cuatro, repartidas en dos etapas, en el Pontevedra.

Abelenda defendió la pasada campaña la camiseta del conjunto granate, con el que participó en 31 encuentros, anotó cuatro goles y repartió dos asistencias. Su incorporación supone también su reencuentro con Yago Iglesias, técnico con el que ya trabajó anteriormente y a cuyas órdenes ofreció un buen rendimiento.

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«Quiero disfrutar de este nuevo reto y que entre todos, tanto el equipo como la afición, podamos hacer una gran temporada», señaló el futbolista tras confirmarse su llegada al Román Suárez Puerta.