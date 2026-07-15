Diego Baeza, presidente del Avilés, se pronuncia sobre el frenazo a la ciudad deportiva: “Esto no es un punto y final para nosotros”

Después de que el Real Avilés anunciara el pasado lunes que el proyecto para la construcción de su nueva ciudad deportiva se había paralizado por la falta de apoyo del Principado como principal causa, su presidente, Diego Baeza, cargó contra el gobierno regional en su cuenta de X. El dirigente comparó la situación con la de Cantabria, cuyo Ejecutivo ha iniciado la tramitación de un proyecto para construir una piscina de olas de última generación en Ribamontán al Monte, una actuación que contará con más de 40 millones de euros de inversión privada. “Curioso… No todas las administraciones entienden su papel de la misma forma”, escribió.

En el comunicado emitido por el club a comienzos de semana se señalaba directamente a la Oficina Económica del Principado y Baeza también denunció la falta de apoyo de las instituciones públicas. “Algunas creen que están para acompañar a quienes invierten y generan empleo. Otras parecen convencidas de que su función es poner a prueba su resistencia. Los resultados, normalmente, hablan por sí solos”, prosiguió. En dicho escrito, el Avilés también anunció que reclamará al Ayuntamiento de Corvera la devolución del dinero que ya había depositado para hacerse con los terrenos de Truyés donde se iba a ejecutar el proyecto.

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Pese a toda la decepción generada tras no llegar a un entendimiento entre las partes, Diego Baeza no desistirá en su empeño de sacar adelante un proyecto en el que llegó a asegurar que la inversión superaría los 32 millones de euros. Con el apoyo de sus socios internacionales, Stoneweg y NSN, el empresario buscará un nuevo espacio. “Esto no es un punto y final para nosotros, seguiremos buscando fórmulas para atraer inversión a nuestra tierra”, concluyó.