La leyenda de Natalio continúa en el Avilés: “Se están haciendo unas mejoras increíbles en el club”

El legado de Natalio continuará en el Real Avilés Industrial. El club blanquiazul y el veterano ariete han llegado a un acuerdo para ampliar su vinculación por una temporada más, hasta junio de 2027, y afrontará así su octava campaña consecutiva en el Suárez Puerta. De esta forma, el conjunto avilesino contará en sus filas con un futbolista de mucha experiencia y capital dentro del vestuario.

Natalio, capitán del club, es sin duda uno de los futbolistas más importantes del Avilés en su historia reciente. Desde su llegada, cuando el club blanquiazul militaba en Tercera, acumula 210 partidos oficiales y 74 goles, siendo fundamental para los ascensos a Segunda y Primera Federación, además de protagonizar momentos muy especiales con la elástica avilesina que le convirtieron en un futbolista muy querido por la afición.

Tras hacerse oficial su continuidad, el atacante mostró su satisfacción por seguir una temporada más en Avilés. “Estoy muy ilusionado por sumar esta octava temporada. La confianza de todos fue lo que me hizo continuar un año más. Se están haciendo unas mejoras increíbles en el club y ahora nos toca a nosotros responder en el campo”, aseguró. La temporada pasada fue su curso con menos participación (apenas 150 minutos repartidos en ocho encuentros), pero dejó su sello con un auténtico golazo en el Heliodoro Rodríguez López para empatar ante el Tenerife (1-1).

Este jueves, Natalio se someterá a las habituales pruebas físicas y médicas antes del comienzo de los entrenamientos, al que está citado el próximo viernes para ponerse a trabajar a las órdenes de Yago Iglesias.

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A sus 41 años, el capitán también dejó entrever que el próximo curso podría ser el último de su carrera, aunque afronta el reto con la misma ambición de siempre. “Si es mi último baile espero que pasen cosas bonitas y que me queden para toda la vida. Tengo la ilusión y el hambre de un chaval”, afirmó.