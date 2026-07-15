El Real Avilés abre la pretemporada con las pruebas médicas

El Real Avilés Industrial dio el pistoletazo de salida a la pretemporada esta mañana. Pese a que el primer entrenamiento sobre el césped está previsto para este viernes 17 de julio, un primer grupo de ocho futbolistas, entre ellos varias de las nuevas caras, realizaron las pertinentes pruebas físicas y médicas. Samu Mayo, Iker Alday, Cris Montes, Pitu Doncel, Marco Suárez, Berto Cayarga, Pablo Álvarez y Carmona fueron los primeros en someterse a estos reconocimientos.

Los cinco primeros son varias de las nuevas incorporaciones que el viernes estarán a las órdenes de Yago Iglesias. Mañana jueves está previsto que completen los exámenes el resto de futbolistas del primer equipo: Álvaro Ratón, Jon Sillero, Markel Aketxe, Roger Escoruela, Brais Abelenda, Álex Neskes, Íñigo Muñoz y Álvaro Santamaría.

Sin tiempo que perder, Yago Iglesias iniciará su andadura en el banquillo este viernes con la primera sesión veraniega, en la que habrá muchas caras nuevas respecto a la temporada pasada. De los 16 futbolistas con ficha del primer equipo, solo repiten del curso anterior tres: Andrés Carmona (que llegó procedente del Murcia para disputar la segunda vuelta, Berto Cayarga y Álvaro Santamaría. Estos últimos, dos importantes apuestas de la dirección deportiva para consolidar el proyecto. A estos podría sumárseles Osky, al que el club quiere renovar, pero el lateral aún no ha tomado una decisión sobre su futuro.

Con el grueso de la plantilla ya disponible, la entidad blanquiazul sigue trabajando para apuntalar el equipo en el mercado. Faltan por llegar refuerzos en todas las líneas, especialmente en ataque, donde actualmente el técnico gallego solo cuenta con los mencionados Cayarga y Santamaría.

Los 16 futbolistas del primer equipo, unido a los jugadores que puedan completar las primeras semanas procedentes del filial, tendrán una pretemporada exigente desde el inicio. El Avilés disputará ocho amistosos veraniegos, siendo el primero de ellos el sábado 25 de julio, ante el Oviedo Vetusta, en El Requexón. Los blanquiazules, que se medirán también al Marino (29 julio, Miramar) y al Mosconia en el Vega de Anzo (15 agosto), también tendrán duelos ante equipos punteros de la categoría como la Ponferradina (1 agosto) o la Cultural Leonesa (5 agosto).

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Una preparación de nivel que tendrá como objetivo llegar en las mejores condiciones posibles al primer encuentro liguero, fijado para el fin de semana del 30 de agosto ante el Pontevedra. Un duelo que se disputará en el Suárez Puerta y que permitirá a la afición disfrutar de los suyos en su segunda temporada consecutiva en Primera Federación.