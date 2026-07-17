El Avilés inicia la pretemporada a lo grande: primer día en el campo, una renovación y un fichaje de peso

El Real Avilés Industrial arrancó la pretemporada por todo lo alto. Además de ser el primer día en la oficina para Yago Iglesias, el conjunto blanquiazul anunció la renovación de Osky y la incorporación de Mangel. El centrocampista candasín, quien incluso llegó a debutar con el primer equipo del Oviedo, se compromete con los blanquiazules para las próximas dos temporadas, hasta junio de 2028.

Con 25 años a sus espaldas, Mangel atesora dilatada trayectoria en Primera Federación. La pasada temporada jugó en el Nàstic de Tarragona, donde disputó 30 partidos, y anteriormente había militado en el Arenteiro y la Ponferradina. Previamente llegó a disputar 19 partidos con el Real Oviedo en Segunda División.

El centrocampista no estuvo junto al resto de sus compañeros ayer en La Toba, pero los focos en el primer entrenamiento se los llevó Osky. La renovación del lateral era un deseo expreso de la dirección deportiva blanquiazul y, tras varias semanas de negociaciones, ambas partes han llegado a un acuerdo para ampliar su vinculación un año más. Así, el lateral zurdo afrontará su tercera campaña consecutiva en el Suárez Puerta y, en caso de cumplir los objetivos, podría renovar por un año más. «Estoy muy contento de seguir formando parte de este proyecto. Es verdad que tenía ofertas a nivel deportivo y económico importantes, pero desde el primer momento quería escuchar y priorizar al Real Avilés”, aseguró.

En la primera sesión del nuevo Avilés 26/27, el técnico Yago Iglesias citó a 27 futbolistas que arrancaron la mañana con una sesión en el gimnasio. Más tarde, sobre las 10:30 horas, saltaron al césped sintético de La Toba para comenzar a trabajar con el balón. «Como siempre, el inicio de pretemporada siempre se afronta con mucha ilusión, con muchas ganas. La gente desea que el balón eche a rodar, nosotros como cuerpo técnico somos los primeros y ha sido una primera toma de contacto en la que nos vamos con buenas sensaciones», aseguró el técnico tras la sesión.