El Avilés suma pólvora para su ataque: Juan Julián Mahicas ya es blanquiazul

Juan Julián Mahicas ya es nuevo jugador del Real Avilés Industrial. El delantero catalán, de 25 años, firma para la temporada 2026/27 con opción a ampliar su contrato un curso más en función de una serie de objetivos. "Estoy muy contento de formar parte del Avilés. Es un proyecto muy bonito y llego con ambición y con la intención de darle alegrías a la afición", aseguró tras confirmarse su incorporación.

Mahicas llega al conjunto blanquiazul después de formar parte del Europa durante las últimas dos temporadas. En la primera anotó diez goles y contribuyó al ascenso a Primera Federación, mientras que en la última firmó otros seis tantos y ayudó al equipo barcelonés a alcanzar la fase de ascenso a Segunda División. Durante el pasado curso disputó 29 encuentros, 14 de ellos como titular, y acumuló 1.326 minutos.

Formado en la cantera del Espanyol, llegó a jugar con el filial perico en Segunda Federación antes de pasar por el Numancia, con el que compitió en Primera Federación. Su perfil responde al de un delantero móvil, capaz de intervenir en el juego asociativo, caer a las bandas y atacar los espacios. También destaca por su golpeo desde media distancia, su último pase y su capacidad para desenvolverse dentro del área.

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El nuevo atacante avilesino se mostró dispuesto a incorporarse de inmediato al trabajo del equipo. "Vengo a sumar desde ya. Tenemos que creer en nosotros porque va a ser una temporada muy bonita", afirmó. Ahora volverá a encontrarse con Roger Escoruela, compañero suyo en el Europa durante las últimas dos campañas.