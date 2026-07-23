La inscripción del Avilés en Primera Federación, "pendiente de subsanar deficiencias"
La Federación da un plazo de cinco días para arreglas errores, aunque desde el club aseguran que todo está en regla y confían en solucionar la inscripción en las próximas horas
El Avilés ya se prepara para la que será su segunda temporada en Primera Federación. Sin embargo, el cuadro blanquiazul aún no está inscrito en la categoría. La Federación Española de Fútbol ha emitido un comunicado en el que da cinco días hábiles para que el club “subsane las deficiencias para la correcta inscripción en la competición oficial”. Desde el conjunto asturiano transmiten tranquilidad al respecto y aseguran tener todo el papeleo en regla. De hecho, dicen que no les ha llegado comunicación oficial sobre qué errores deben subsanar, por lo que esperan que todo quede solucionado en las próximas horas.
El Avilés no es el único club de Primera Federación al que la Federación le ha dado el plazo de cinco días para su correcta inscripción. En el documento publicado por el ente federativo se nombra también al Cartagena, al Algeciras y al Teruel, además de a otros cuarenta equipos de Segunda Federación y Tercera Federación.
El Avilés transmite tranquilidad
Cabe recordar que este episodio ya ocurrió el pasado verano, cuando el Avilés tardó en formalizar su inscripción en la categoría. Finalmente, todo se solucionó y el cuadro avilesino pudo competir sin problemas en Primera Federación.
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