El Avilés quiere más pólvora para su ataque: estos son siguientes pasos del club en el mercado de fichajes

Tras dar por cerradas todas las incorporaciones sénior, el Avilés se centra en terminar de cerrar su plantilla tratando de amarrar los últimos detalles. Con los fichajes de Isi Gómez y Julián Mahicas, el cuadro asturiano completó los dieciocho huecos para mayores de 23 años que puede tener en plantilla, por lo que ahora le toca navegar en las aguas más complicadas del verano: el mercado de jugadores sub-23. La intención por parte del club es acometer dos nuevas incorporaciones y que ambas sean para la parcela ofensiva. Se busca un nuevo delantero centro y un extremo, descartando, por el momento, reforzar la parcela defensiva. Uno de los nombres por los que Miguel Linares, director deportivo, ha preguntado ha sido Santi Franco, ariete del Rayo Cantabria que la pasada campaña anotó siete goles. Sin embargo, aún no hay ninguna operación encarrilada.

El mercado de jugadores sub-23 es uno de los cotos de caza más complicados del verano. Los clubes de Primera Federación tan solo pueden tener 18 jugadores sénior en plantilla, por lo que la pelea para hacerse con futbolistas jóvenes es encarnizada. A esa lucha se suman, además, los diferentes filiales que componen la categoría, lo que hace que encontrar piezas de valor que cumplan con dicha condición sea un trabajo arduo. Muchas de ellas, además, apuran las opciones hasta el último minuto en sus equipos de origen antes de tomar una decisión sobre su futuro. Esto ocurre en aquellos jugadores que forman parte de un filial y que, durante el verano, realizan la pretemporada con el primer equipo.

El Avilés mira al mercado sub-23

En esta compleja pelea, el Avilés quiere conseguir dos nuevas piezas para su plantilla. El objetivo número uno es conseguir un nuevo delantero centro que complemente los nombres de Julián Mahicas y Álvaro Santamaría. Uno de los nombres por los que se ha preguntado es Santi Franco, ariete del Rayo Cantabria que la pasada campaña generó diez goles, repartidos en siete tantos y tres asistencias. Además, llegó a debutar en el primer equipo del Racing de Santander, sumando cinco encuentros repartidos entre Segunda División y Copa del Rey y logrando una asistencia. En el filial racinguista disputó 29 encuentros, sumando cerca de dos mil minutos y compartiendo delantera con Pau Mascaró, otro de los nombres apuntados en rojo por la dirección deportiva blanquiazul, pero cuya competencia para conseguir su cesión es encarnizada.

Más allá del fichaje de un nuevo delantero centro, el Avilés tiene en mente acometer otra incorporación en su ataque, en este caso para uno de los extremos. Sin embargo, este fichaje no es tan prioritario como el del delantero centro. Se podría cambiar de planes si aparece una buena oportunidad en otra posición. Lo cierto es que, por el momento, el cuadro blanquiazul tiene tres extremos puros en plantilla —Berto Cayarga, Iñigo Muñoz y Cris Montes—, posición a la que se pueden sumar, aunque no sea su puesto natural, Álex Neskes o Brais Abelenda.

La defensa se da por cerrada

Donde se tiene confianza en la polivalencia de las nuevas fichas es en la defensa. Si todo sigue el guion previsto, el Avilés da por cerrada su zaga de cara a la próxima campaña. El cuadro avilesino tiene, en este momento, seis piezas que son defensas de forma natural, aunque varias de ellas pueden ocupar diferentes roles. Para el lateral izquierdo cuenta con Osky y Escoruela, más Andrés Carmona, que puede ocupar esa demarcación; para el centro de la zaga están Markel Artetxe, Jon Sillero y el citado Carmona; y, para el lateral derecho, Iker Alday y el citado Sillero, que puede jugar caído a banda.

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En el capítulo de bajas, el Avilés trabaja en la salida de Pablo Álvarez. El centrocampista asturiano se ha quedado sin hueco en la plantilla blanquiazul antes del primer amistoso de la pretemporada tras la premura de Miguel Linares a la hora de acometer fichajes. El conjunto avilesino tiene, con el mediocampista, 19 fichas sénior en nómina, por lo que tiene que dar salida a una de ellas para ajustarse a la norma. El de Llanera, único jugador con contrato cuando comenzó el verano, es el favorito a abandonar el Suárez Puerta.