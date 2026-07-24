Marco Coronas y "el orgullo" de defender la portería de club de su ciudad: el Avilés presenta a tres de sus fichajes de este verano

“Es un orgullo defender la portería del equipo de mi ciudad. Siempre lo he seguido de cerca y estoy muy contento de hacerlo”. Marco Coronas, guardameta avilesino, es uno de los quince fichajes veraniegos que el Avilés ha hecho a lo largo de este mercado. El portero, aún en edad sub-23, vivió ayer su presentación junto a otras dos caras nuevas del equipo, Markel Artetxe y Brais Abelenda, a los que Miguel Linares, director deportivo del club, agradeció su compromiso con el proyecto. Los tres quisieron mantener un perfil bajo y, de cara a la próxima temporada, pusieron el foco en “conseguir la salvación”.

“Ya la temporada pasada estuvimos cerca de poder ficharle y, finalmente, este verano pudimos ficharlo. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros”, detalló Linares sobre Marco Coronas. El portero reconoció que, tras criarse en el Quirinal, no pensaba en defender los colores blanquiazules, pero que “cuando descubrí el fútbol real fue algo que siempre tuve en la cabeza”. “El Avilés lleva haciéndolo bien varios años y, siendo de aquí, qué mejor que defender esta portería”, subrayó el cancerbero, que quiso quitarse presión sobre defender la meta del equipo de su ciudad. “Lo que tengo son ganas de demostrar y hacer las cosas bien”, señaló. El meta lleva dos temporadas siendo suplente en Unionistas y llega a una plaza donde se ha renovado por completo la posición. “Yo quiero ser titular. No me genera ansiedad ser suplente, pero voy a pelear día a día para hacerme con la titularidad”, aseguró.

Marco Coronas quiere pelear por la titularidad

Sobre Brais Abelenda, centrocampista, Linares destacó el conocimiento que tiene de Yago Iglesias, entrenador del Avilés, tras haber coincidido con el técnico en el Compostela y en el Pontevedra. “Este es un proyecto que tiene ganas de crecer y que lo está demostrando. Es lo que buscaba como jugador, creo que me va a ayudar a seguir con mi carrera”, indicó el gallego, que reconoció que Iglesias jugó un papel fundamental en su decisión de jugar en el Suárez Puerta. “Tiene una idea de juego vistosa, muy atractiva, con la que el aficionado se va a sentir muy identificado. Ojalá podamos tener una temporada bonita e ilusionante”, deseó el centrocampista, que aclaró que, aunque ha jugado en diferentes posiciones a lo largo de su trayectoria, donde más cómodo se siente es “como 8 o como 10, jugando por detrás de un delantero”. “Soy una persona que entiende bien el juego y en ese rol puedo estar en mucho contacto con la pelota”, analizó.

Brais Abelenda destaca el papel de Yago Iglesias

Linares reconoció que, al igual que en el caso de Marco Coronas, el pasado verano también tanteó el fichaje de Artetxe, aunque finalmente acabó recalando en el Racing de Ferrol. “Hubo contactos, pero solo hablamos por encima y no se llegó a concretar nada. Después de la insistencia del año pasado y de sentirme tan querido este año, quiero seguir creciendo de la mano del Avilés”, sostuvo el central, que llega con el reto de frenar la sangría defensiva que sufrió el conjunto avilesino la pasada campaña. “Es un reto atractivo, pero no hay que centrarse solo en una línea. Es el equipo entero el que tiene que responder, todos atacamos y todos defendemos. Ahora vamos a empezar de cero y trataremos de hacerlo lo mejor posible”, sostuvo el zaguero, que, tras un año donde “no me salieron las cosas”, quiere dar un golpe encima de la mesa. “Mi reto está en poder decir que fuera de casa conseguí llegar a mi máximo nivel”, sentenció.