Arranca el Avilés de Yago Iglesias: empate ante el Oviedo Vetusta en el primer amistoso de la pretemporada

Seguridad atrás, pero poca pegada. Ese es el resumen del primer amistoso veraniego del Avilés. Yago Iglesias se estrenó en el banquillo blanquiazul en un duelo muy disputado ante el Oviedo Vetusta en el que los avilesinos mostraron su talento con la pelota, pero donde apenas consiguieron asomarse a la portería del filial carbayón. El técnico gallego dio minutos a todos sus fichajes salvo a Osky e Isi Gómez, que se quedaron fuera por molestias.

El nuevo Avilés arrancó con nuevo sistema, el 4-3-3. Yago Iglesias apostó por devolver a Natalio al centro del campo, algo que ya hizo Emilio Cañedo en su etapa como técnico blanquiazul. Además, el entrenador gallego probó a Mangel, uno de los principales fichajes del verano, en el centro de la zaga acompañando a un Andrés Carmona que dejó ciertas dudas a nivel defensivo. En ataque arrancó con Cayarga y Cris Montes en los extremos, pegados a la línea de cal, y colocó en la medular a Brais Abelenda y a un buen Samu Mayo acompañando al capitán avilesino. Los laterales fueron para Sebas, defensa argentino que está entrenándose con el cuadro asturiano, y un Iker Alday que dejó buenas impresiones. La portería la ocupó Marco Coronas, que se medía al equipo en el que se formó. Del otro lado, Roberto Aguirre, entrenador del Vetusta, apostó por un once formado por Samu, Lamine, Xavi Vicente, Espi, Aly, Gerard, Ot, Coballes, Jaime Fuentes, De la Hera y Saturday.

Ficha del partido Oviedo vetusta 0-0 Avilés Oviedo Vetusta: Samu; Lamine, Xavi Vicente, Espi, Aly; Gerard, Ot, Coballes; Jaime Fuentes, De la Hera y Saturday. También jugaron Kiril, Adri Fernández, Adri Lopes, Cheli, Miguel Clavería, Miguel, Isidoro, Madera, Pedro, Iker, Isidoro, Ángel y Marcos Sánchez. Avilés: Marco Coronas; Iker Aldai, Mangel, Carmona, Sebas; Samu Mayo, Abelenda, Natalio; Cris Montes, Santamaría y Cayarga. También jugaron Álvaro Ratón, Romeo, Artetxe, Sillero, Escoruela, Pitu Doncel, Nesles, Íñigo Muñoz, Geni, Mahicas y Pablo Álvarez

Yago Iglesias estrena sistema

Los dos entrenadores dejaron claro desde los primeros compases que no iban a rifar la pelota. Tanto el Avilés como el Vetusta trataron de ser protagonistas con la pelota y dominar al otro, pero sin crear ocasiones de peligro que levantasen de su asiento a los dos centenares de aficionados que se acercaron a las gradas de El Requexón. El primero en probar suerte fue Natalio tras una buena jugada trenzada entre Cayarga y Brais Abelenda, pero el disparo del valenciano lo despejó Samu. Contestó rápido el Vetusta a través del balón parado, pero el cabezazo del cuadro carbayón se marchó por encima del travesaño sin llegar a poner en problemas a Marco Coronas.

Si algo demostró el nuevo Avilés durante sus primeros minutos fue una movilidad total en ataque. El lateral izquierdo, en este caso Sebas, se metió mucho por dentro para tener más jugadores en el carril central y, de esta manera, mantener con más facilidad la posesión del balón. En ataque, los dos extremos se mantuvieron pegados a la línea de cal, aunque con libertad para caer por dentro cuando la jugada lo requiriese. Además, uno de los centrocampistas —en la primera parte Natalio; en la segunda, Neskes— tenía licencia para ocupar, en muchos momentos, el rol de segundo delantero, llegando en ocasiones a ser el único jugador en el punto de penalti, ya que Santamaría caía a los costados.

Movilidad ofensiva, pero pocas ocasiones

Natalio volvió a ser protagonista de otra ocasión del Avilés, aunque su asistencia a Santamaría quedó en nada tras ver cómo el disparo del gijonés se marchó lejos de la escuadra del Vetusta. Poco después, Cayarga se animó desde fuera del área, pero sin suerte. Del lado ovetense, Lamine fue la nota más positiva tras realizar varias acciones con bastante peligro.

Tras el descanso, ambos entrenadores revolucionaron sus onces. Yago Iglesias tan solo mantuvo a Mangel en el campo, aunque colocándolo como pivote. En portería salió Álvaro Ratón; la defensa la conformaron Romeo —canterano—, Jon Sillero, Markel Artetxe y Escoruela; el centro del campo fue para el citado Mangel —al que acabó sustituyendo Pablo Álvarez—, Pitu Doncel y Neskes; y arriba apostó por Iñigo Muñoz, Mahicas y Geni Junior —también canterano—. Aguirre, por su parte, tocó todas sus piezas y salió a la segunda mitad con Kiril, Adri Fernández, Adri Lopes, Cheli, Miguel Clavería, Miguel, Isidoro, Madera y Marcos Sánchez.

El Vetusta aprieta tras el descanso

Si algo dejó a deber el Avilés, sobre todo en la segunda mitad, fue la poca clarividencia en ataque. El cuadro blanquiazul se pasó gran parte de la misma corriendo tras la pelota y, aunque demostró saber sufrir, se echó en falta que los avilesinos pudiesen hacer daño a través del contragolpe. Ninguno de los tres hombres que conformaron el ataque pudo salir a la contra, maniatados por el talento con el balón que demostró el Vetusta. La igualdad fue total, aunque el filial ovetense dio un par de sustos a la zaga del Avilés. Del lado avilesino probó suerte Iñigo Muñoz tras una larguísima jugada, pero su disparo se marchó por encima del larguero.

Partido serio del Avilés que, de esta manera, arranca sus pruebas veraniegas. El cuadro blanquiazul se mostró seguro atrás y paciente con la pelota, pero le faltó colmillo en ataque para meter el miedo en el cuerpo a una zaga, la del Oviedo Vetusta, que no sufrió en ningún momento. Por algo el club busca más pólvora para el ataque. Habrá que esperar al miércoles, en el amistoso ante el Marino, para ver al primer goleador del nuevo Avilés. Mientras, Yago Iglesias va, poco a poco, ensamblando todas sus piezas nuevas.