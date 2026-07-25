Yago Iglesias analiza el primer amistoso de la primera temporada del Avilés: "Ha sido el primer entrenamiento de verdad"
"Necesitamos apuntalar el último tercio, algo para las bandas y algo para la punta del ataque", detalla el gallego sobre los próximos movimientos en el mercado blanquiazul
Yago Iglesias, entrenador del Avilés, destacó la imagen de su equipo en el primer amistoso del verano, que terminó con un empate a cero ante el Oviedo Vetusta. El técnico gallego se va contento de tierras ovetenses y restó importancia al poco colmillo que mostró el equipo en ataque. Además, detalló que los próximos refuerzos blanquiazules serán en la parcela ofensiva. Estas fueron sus palabras:
Conclusiones
“No podemos sacar muchas. Ha sido el primer entrenamiento de verdad, compitiendo ante un muy buen rival como es el Vetusta. Tuvimos buenas sensaciones, teníamos ganas de ver al equipo compitiendo. Queríamos ver a los jugadores a nivel individual. Una cosa es entrenar, conocerlos de verlos jugar en otros equipos, y otra empezar a jugar y que se conozcan entre ellos. Me voy contento. Creo que, para el poco tiempo que llevamos juntos y con todas las caras nuevas que hay, hemos hecho bastantes cosas de las que hemos entrenado”.
Santamaría como ‘9
“Estamos probando cosas. A lo largo de los partidos iré probando diferentes alternativas. Para mí la posición inicial de Santamaría es la de ‘9’ y, a partir de ahí, iremos viendo. En la segunda parte ha jugado Julián Mahicas, seguramente en algún partido probemos a juntar a los dos. Algo que me gusta mucho de la confección de plantilla es la variabilidad que tenemos, tenemos posibilidad de probar jugadores en diferentes puestos y onces”.
Poco colmillo arriba
“Hemos tenido tres ocasiones claras de gol. En estas primeras semanas estamos intentando que el equipo entienda cuál es nuestra idea. Todo se basa en tener el balón, en posesiones largas y plantarnos en campo contrario. Es normal que, en las primeras de cambio, el equipo busque realizar las cosas que hemos entrenado. Poco a poco seremos más verticales, incidiremos en ello”.
Los canteranos
“Tenemos a un grupo de jugadores del filial y de la cantera entrenando con nosotros. Son jugadores que tienen nivel para ayudarnos, tanto para entrenar como por si en algún momento necesitamos echar mano de ellos”.
Portería a cero
“La seguridad atrás la da la fase defensiva, pero sobre todo lo que pase en la fase ofensiva. Si nosotros tenemos la pelota, poco tiempo vamos a tener que defender y estar cerca de nuestra área. Es algo que hoy hemos hecho muy bien. En momentos de presión alta el equipo es agresivo. Los centrales han vivido mucho tiempo lejos de nuestra portería”.
El mercado
“Necesitamos apuntalar el último tercio, algo para las bandas y algo para la punta del ataque. Es lo que estamos buscando en este momento. Tiene que ser para una posición específica y con edad sub-23. Están trabajando en ello la secretaría técnica y la dirección deportiva, hay opciones y en los próximos días seguro que aparece algo”.
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