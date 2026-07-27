El Avilés se despide de dos de los jugadores más queridos por la afición: ambos participaron en la temporada del ascenso
Isi Ros y Edu Cortina no seguirán defendiendo la camiseta blanquiazul
El Avilés dice adiós a más héroes del ascenso a Primera Federación. El club ha oficializado las despedidas de Isi Ros y Edu Cortina, dos de los jugadores más queridos por parte de la afición. Ambos cuentan con una larga vinculación con el club, ya que participaron en la campaña en la que el cuadro avilesino rozó el ascenso ante el filial del Granada, un momento muy recordado por la parroquia blanquiazul. Tras los movimientos del mercado de fichajes, ninguno de los dos jugadores, en edad sénior, tenía ya hueco.
Edu Cortina aterrizó en el Suárez Puerta en la temporada 2022/23 y, nada más llegar, se convirtió en una pieza indispensable para el conjunto dirigido entonces por Emilio Cañedo. El pivote ovetense llegó procedente de Unionistas, en Primera Federación, y su llegada supuso un gran salto de nivel para la sala de máquinas blanquiazul. Tras rozar el ascenso en su primer año, el asturiano también estuvo el año en el que el Avilés coqueteó con el descenso —con aquella eliminatoria ante el Manchego—.
Edu Cortina, cuatro campañas en el Suárez Puerta
Esa fue su última campaña con protagonismo sobre el terreno de juego, ya que, tras ese curso en el que priorizó la salvación del club antes que su bienestar físico, pagó las consecuencias. Cortina sumó dos campañas con lesiones, lo que le impidió volver a disfrutar sobre el verde. En la temporada del ascenso a Primera Federación disputó seis encuentros, uno de ellos como titular; y en este último curso no llegó a tener ficha con el club. Deja el Suárez Puerta tras cuatro campañas.
Isi Ros también llegó al Avilés en el año que terminó con la derrota ante el filial del Granada pero, en su caso, tras esa campaña decidió irse al Águilas murciano. Tras campaña y media allí, el extremo deshizo sus pasos para formar parte del equipo que tumbó al Antoniano y al Rayo Majadahonda para hacerse con una plaza en Primera Federación. Este curso participó en 27 encuentros, 12 de ellos como titular, acumulando más de 1.200 minutos y anotando tres tantos.
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