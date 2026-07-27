Edu Cortina dice adiós a la afición del Avilés: "No me arrepiento de nada"

“No me arrepiento de nada”. Edu Cortina, exfutbolista del Avilés, quiso despedirse de la afición blanquiazul a través de un comunicado en redes sociales. El centrocampista ovetense, que durante los últimos cuatro años ha defendido la camiseta avilesina, hizo mención a los problemas físicos derivados de forzar para conseguir la salvación del club ante el Manchego, pero aseguró que no cambiaría nada de lo decidido en aquel momento.

“Como sabéis, me hubiera gustado estar aquí muchos años más, igual que me hubiera gustado ayudar al equipo estas dos últimas temporadas y disfrutar de esta pedazo de categoría, de un Suárez Puerta que no para de crecer y de vuestro cariño”, afirma Cortina, que hace mención a la “pasión” que siente por el Avilés. “Puede que esa pasión, entre otras cosas, me haya llevado a tomar decisiones que hacen que a día de hoy no esté en plenas condiciones para competir al nivel que requiere el fútbol profesional y, por tanto, este club”, señala el ovetense, que asegura que “cada uno de los momentos increíbles vividos estas cuatro temporadas y mi manera de entender este deporte hacen que no me arrepienta de nada y esté muy orgulloso de haber dado todo de mí defendiendo al Real Avilés Industrial”.

Edu Cortina se despide del Avilés

Edu Cortina aterrizó en el Suárez Puerta en la temporada 2022/23 y, nada más llegar, se convirtió en una pieza indispensable para el conjunto dirigido entonces por Emilio Cañedo. El pivote ovetense llegó procedente de Unionistas, en Primera Federación, y su llegada supuso un gran salto de nivel para la sala de máquinas blanquiazul. Tras rozar el ascenso en su primer año, el asturiano también estuvo el año en el que el Avilés coqueteó con el descenso —con aquella eliminatoria ante el Manchego—.

Esa fue su última campaña con protagonismo sobre el terreno de juego, ya que, tras ese curso en el que priorizó la salvación del club antes que su bienestar físico, pagó las consecuencias. Cortina sumó dos campañas con lesiones, lo que le impidió volver a disfrutar sobre el verde. En la temporada del ascenso a Primera Federación disputó seis encuentros, uno de ellos como titular; y en este último curso no llegó a tener ficha con el club. Deja el Suárez Puerta tras cuatro campañas.