Un canterano de Racing, en la pretemporada del Avilés

“¿Quién es el chico que sale de lateral izquierdo?”. Esa fue la pregunta más repetida durante el primer amistoso de la pretemporada del Avilés. Yago Iglesias apostó, en su primer once como blanquiazul, por un defensa desconocido que lucía el dorsal 26. Se trata de Sebastián Flores, zaguero argentino criado en la cantera del Racing Club argentino. El futbolista se encuentra, durante estas semanas, realizando la pretemporada con el primer equipo avilesino, aunque sobre el papel no está previsto que se acabe incorporando a la plantilla. Eso sí, mientras Osky se recupera de sus molestias, es un refuerzo valioso tanto en los entrenamientos como a la hora de saltar a competir.

Sebastián Flores, lateral izquierdo argentino nacido en 2005, ocuparía ficha de jugador sub-23. Tras formarse en la cantera de Racing Club, una de las más prolíficas de Argentina, el joven futbolista salió al club Villa San Carlos, que milita en la Primera B Metropolitana, la tercera categoría del fútbol argentino. Allí llegó en el pasado mercado invernal y disputó diez encuentros, sin meter goles ni repartir asistencias.

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Sebastián Flores, a prueba durante la pretemporada

Tras esa experiencia ha hecho las maletas para defender, al menos durante el verano, la camiseta del Avilés. El argentino lleva varios días realizando la pretemporada junto al primer equipo blanquiazul y protagonizó la sorpresa del verano al salir como titular en el encuentro ante el Vetusta del pasado sábado. Flores formó en defensa junto a Mangel, Andrés Carmona e Iker Alday y dejó varias jugadas convincentes. En el segundo tiempo lo sustituyó Escoruela. Cabe destacar que Osky no pudo participar en dicho duelo por culpa de las molestias que está arrastrando.