Proyecto ambicioso y un estilo de juego ofensivo: las claves detrás de los fichajes de Sillero, Alex Neskes y Samu Mayo por el Avilés

Proyecto y estilo de juego. Esos son los motivos que han llevado a Jon Sillero, Samu Mayo y Álex Neskes a firmar por el nuevo Avilés, según han confesado los propios futbolistas en su primera aparición como blanquiazules. Los tres jugadores han dado peso a la figura de Yago Iglesias como técnico del cuadro asturiano de cara a aterrizar en el Suárez Puerta, destacando su visión del fútbol y subrayando, además, la ambición que rezuma la nueva plantilla del club.

“Desde la primera conversación con Miguel Linares vi un proyecto bastante ambicioso. Además, tras hablar con Yago Iglesias me convenció la forma que tiene de jugar”, reconoció Sillero, uno de los refuerzos en los que la afición blanquiazul tiene más esperanzas tras el mal rendimiento defensivo de la pasada campaña. “Tenemos que comunicarnos mucho, hacer buenas basculaciones. Al míster le gustan los saltos a presión, por eso tenemos que ir mejorando en ello”, analizó el zaguero, que puede actuar tanto de central, su posición natural, como de lateral derecho. “Dependerá del rival. Últimamente he jugado más como central, pero también puedo actuar como lateral bajo. Me he amoldado bien a todo”.

Sillero apunta a la solidez defensiva

Sobre la nueva zaga que ha formado el Avilés, con cuatro caras nuevas, Sillero ve una línea “con buen criterio con el balón, pero que defensivamente somos muy agresivos”. “Es algo que le va a venir bien al equipo”, señala el excapitán del Arenas de Getxo. La zaga, en principio, es una línea que el club da por cerrada.

“Vamos a ir partido a partido, tratando de estar lo más arriba posible. El objetivo se irá viendo con el paso de los partidos. Tenemos un proyecto ambicioso, con mucho jugador nuevo. Estoy seguro de que vamos a estar arriba”, apuntó Álex Neskes, mediapunta que, aunque puede jugar en los tres carriles, aseguró sentirse más cómodo “jugando por dentro”, aunque dijo estar preparado “para actuar en cualquier posición donde exija el míster”.

Neskes y Mayo llegan desde el Guadalajara

Neskes, al igual que Samu Mayo, aterriza en el Suárez Puerta procedente del Guadalajara, equipo que la pasada campaña acabó descendiendo. “Es una categoría muy exigente. Hay tramos donde el equipo está bien, que saca muchos puntos, pero la diferencia entre los de arriba y los de abajo está en cuando tienen un mal bache. Nosotros, por desgracia, lo acabamos sufriendo”, subrayó.

Mayo, primer fichaje del verano en el Avilés, es un viejo conocedor tanto de Yago Iglesias como de Miguel Linares. Con el primero coincidió en el Pontevedra, con el que ascendió a Primera Federación, y con el segundo en el UCAM Murcia. “Sé que son dos personas ambiciosas, que no se conforman con lo que tienen y que quieren ir a más. Yo también me considero una persona así”, aseguró el pivote. Esa ambición, además, fue la que hizo que, a pesar de ser el primero en aterrizar en el Suárez Puerta cuando la plantilla estaba prácticamente entera por hacer, confiase en el proyecto. “No tuve dudas”, apuntilló.

Mayo espera un Suárez Puerta fuerte

“He venido tres veces aquí como visitante, dos con el Pontevedra y otra con el Guadalajara, y los partidos aquí siempre son correosos. A ver si ahora que se ha cambiado el césped la pelota va un poco más por el suelo. El ambiente siempre ha sido difícil para los de fuera, esperemos que este año siga siendo así”, deseó el centrocampista, que también habló de la competencia por ser el pivote titular del Avilés. “No la veo como rivalidad, lo veo como una competencia sana. Aprenderemos unos de otros para hacernos mejores”, sentenció.