El Avilés sigue sin enseñar los dientes: derrota en su segundo amistoso de pretemporada ante el Marino

El Avilés sigue sin enseñar los dientes. El cuadro de Yago Iglesias cayó en su segundo amistoso veraniego ante un Marino combativo, alegre con la pelota y que tuteó a los blanquiazules. El gol lo puso, desde el punto de penalti, Samu Pérez. Más allá del resultado, lo más preocupante por parte del cuadro avilesino fue la falta de mordiente arriba. Mahicas tuvo dos fogonazos para meter el primer gol del verano por parte del Avilés, pero erró ambas ocasiones.

Yago Iglesias aprovechó el amistoso en Miramar para probar cosas nuevas. El gallego cambió de banda a Iñigo Muñoz para formar un ataque con el extremo vasco por la izquierda y Cris Montes, el mejor de la primera mitad, por la derecha. Arriba, Mahicas comandó el ataque en la primera mitad. El centro del campo fue para Natalio, Pitu Doncel y Samu Mayo, mientras que en defensa apostó por Escoruela, Andrés Carmona, Jon Sillero y Romeo. Bajo palos, Álvaro Ratón. Sergio Sánchez, por su parte, saltó con un once en el que mezcló la juventud de nombres como Juan Quirós, Mateo o Lucas con la experiencia de Dailos o Álex Menéndez.

El Marino golpea primero

Saltó el Marino mandón en su casa. Aunque ambos equipos trataban de dominar la posesión, lo cierto es que los de Sergio Sánchez fueron más protagonistas en campo rival. Samu Pérez hizo mucho daño a la espalda de Samu Mayo, atacando los espacios detrás de los centrocampistas y aprovechando que ni Sillero ni Carmona saltaban a la presión. Fruto de ese buen trabajo llegó el primer disparo del partido, obra de Juan Quirós, pero el remate lo paró fácilmente Álvaro Ratón. Guille Cueto, poco después, perdonó tras un error blanquiazul en salida de balón.

El paso de los minutos le sentó mejor al Avilés, que empezó a llevar la batuta del encuentro. Mahicas dio, en el minuto 26, el primer susto a la zaga gozoniega, aunque su disparo se marchó lejos de la portería defendida por Dennis. Cris Montes probó suerte de falta, sin éxito, y poco después realizó un gran control en el área luanquina, pero Álex Menéndez entró rápido para desbaratar la jugada.

Mahicas perdona y Samu Pérez no falla

El encuentro se alegró antes de llegar al descanso. Primero, con un error clamoroso de Mahicas, que no aprovechó un gran pase de Montes para, sin portero, adelantar al cuadro asturiano. El que no desperdició su momento fue el Marino. Guille Cueto provocó, en una jugada liosa, un penalti de Natalio, que Samu Pérez transformó con un duro chut al centro de los tres palos. Primer gol encajado por el Avilés de Yago Iglesias.

Iglesias, como ante el Vetusta, revolucionó por completo su once para la segunda mitad, dando entrada a Marco Coronas, Iker Alday, Mangel, Markel Artetxe, Sebas, Isi Gómez, Brais Abelenda, Álex Neskes, Kike Meaurio —canterano—, Cayarga y Santamaría. Sin embargo, a pesar de un fogonazo de Abelenda nada más comenzar el segundo tiempo, el Avilés siguió con el mismo problema que ante el filial carbayón: la falta de pegada. Más allá de un par de carreras de Santamaría, que tuvo un buen centro que no llegó a rematar Cayarga, las jugadas ofensivas de peligro se pudieron contar con los dedos de una mano.

Meaurio e Isi Gómez, las notas positivas

La nota más positiva la protagonizó Meaurio, con mucho descaro por la banda derecha, e Isi Gómez. El pivote madrileño, que se estrenó como blanquiazul, dejó varias acciones de mérito, aunque un mal giro suyo en salida de balón a punto estuvo de costarle un susto al Avilés. El Marino, por su parte, tuvo un gol anulado y otra acción peligrosa, pero también sufrió para meter el miedo en el cuerpo a Marco Coronas.

Sigue sin ver puerta el Avilés en lo que va de verano y, tras su empate ante el Oviedo Vetusta, ahora cosecha una derrota ante el Marino. El siguiente compromiso veraniego será el próximo sábado ante la Ponferradina en La Veigona, Luarca. Toca esperar para ver el primer tanto blanquiazul.