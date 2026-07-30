Ya es oficial: este será el último rival de la pretemporada del Avilés (y ante el que estrenará su nuevo césped)

El Avilés cerrará ante el Sporting Atlético su pretemporada. El conjunto gijonés ha publicado, en un comunicado, sus amistosos veraniegos, confirmando que el 21 de agosto, a las 19.00 horas, se enfrentará al cuadro dirigido por Yago Iglesias. El duelo, además, será el estreno del nuevo césped del Román Suárez Puerta, ya que en todo el verano los blanquiazules no jugarán en su estadio.

El Avilés anunció, el 3 de julio, su calendario de pretemporada. En dicha programación aparecía un amistoso, el del 21 de agosto, ante un rival “por determinar”, en lo que sería el estreno del cuadro blanquiazul ante su afición en el Suárez Puerta. Ahora, cerca de un mes más tarde, el Sporting ha confirmado dicho duelo.

El estreno del nuevo césped

El encuentro ante el Sporting Atlético será el octavo partido del Avilés este verano. Los blanquiazules arrancaron la pretemporada con un empate ante el Oviedo Vetusta y este miércoles cayeron ante el Marino en Miramar. El sábado se enfrentan, en La Veigona, a la Ponferradina, en el que será el primer coco del verano avilesino. El 5 de agosto tocará otro hueso duro, una Cultural Leonesa que acaba de descender de Segunda División a Primera Federación. El duelo se disputará en Bembibre.

El 8 de agosto el Avilés viajará hasta Santander para medirse, en Astillero, al filial del Racing, el Rayo Cantabria. Cinco días después, el 13 de agosto, tocará subirse al autobús dirección Ribadeo, en este caso para enfrentarse al Racing de Ferrol. El 15 de agosto el cuadro avilesino jugará, en Vega de Anzo, contra el Mosconia.