El Avilés, en busca de nueva pólvora: el cuadro blanquiazul ha perdido 17 goles durante el mercado de fichajes

Si algo han dejado claro los dos primeros amistosos veraniegos es que el nuevo Avilés no acaba de encontrar los caminos al gol. El cuadro blanquiazul no ha conseguido ver puerta en los 180 minutos que lleva disputados y, peor que eso, es la poca sensación de peligro que ha generado en ambos compromisos. Lo cierto es que la reforma de la plantilla que ha realizado el cuadro avilesino durante este verano ha conllevado la pérdida de mucho potencial ofensivo. De los 45 goles anotados por los atacantes del Avilés la pasada campaña se ha pasado a un frente de ataque que, en el último curso, se quedó en 28 tantos. Yago Iglesias está obligado a buscar nueva pólvora.

El Avilés fue, hasta su crisis de resultados, el mejor ataque de toda Primera Federación. Los blanquiazules terminaron la campaña con 55 tantos a favor, el cuarto mejor registro de su grupo, solo por detrás del Tenerife, el Madrid Castilla y el filial del Celta. Por contra, el Lugo de Yago Iglesias acabó la campaña 17.º en este registro, aunque hay que recordar que el técnico santiagués no terminó la temporada en el banquillo lucense.

El Avilés busca gol tras perder pólvora

De los 55 goles del Avilés la pasada campaña, 45 los protagonizaron sus atacantes. Javi Cueto y Kevin Bautista, con nueve dianas, fueron los máximos goleadores blanquiazules la pasada campaña, aunque ahora ya no forman parte de la plantilla avilesina. Por detrás de ellos están Santamaría (8), Quicala (5, actualmente en la Ponferradina), Uzkudun, Raúl Rubio e Isi Ros (3) y Natalio y Raúl Hernández (1). Luis Alcalde fue el único del pasado ataque blanquiazul que no consiguió ver puerta. De esos 45 tantos, doce los protagonizaron los tres jugadores que continúan en plantilla: Santamaría, Cayarga y Natalio.

La reforma del ataque ha dejado una línea que, teniendo en cuenta los registros de la pasada campaña, no tiene tanta potencia de fuego como el curso anterior. Julián Mahicas es, de los fichajes veraniegos, el perfil más goleador, anotando seis dianas con el Europa. Le sigue Abelenda, pieza importante del Pontevedra, con cuatro goles; y Neskes, que anotó tres tantos en las filas del Guadalajara. En los extremos, Íñigo Muñoz vio puerta en una ocasión con la camiseta del Barakaldo y Cris Montes cerró la campaña sin anotar ningún gol. Pitu Doncel, otra de las piezas ofensivas de la medular, sí anotó en una ocasión.

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El mercado, pendiente del último tercio

El Avilés ya se está moviendo para paliar la falta de colmillo que está mostrando en los primeros amistosos del verano. El cuadro blanquiazul rastrea el mercado en busca de un nuevo delantero y un extremo sub-23, con Santi Franco, ariete del Rayo Cantabria, como uno de los nombres subrayados en rojo en su libreta. Mientras, Yago Iglesias deberá buscar la fórmula para encontrar la pegada en su Avilés.