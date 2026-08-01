El Avilés no planea más refuerzas atrás y apuesta por la versatilidad en su defensa

El Avilés apuesta por la versatilidad para su defensa. Con todos los esfuerzos centrados en reforzar la parcela ofensiva del equipo —con la intención de firmar un delantero centro y un extremo—, Miguel Linares da por cerrada su nueva zaga de cara a la próxima temporada. Solo una oportunidad de mercado haría cambiar los planes del jienense. Con ello, Yago Iglesias cuenta con seis zagueros para los cuatro puestos de su línea defensiva. El número puede parecer escaso, ya que no hay dos jugadores por posición, pero desde el club se confía en la polivalencia de muchas de esas piezas, lo que da margen de maniobra al santiagués en caso de necesidad. Y, si hay una emergencia, hay jugadores del filial llamando a la puerta.

Una de las primeras posiciones de todo el once en darse por cerrada es la de central. Durante la pasada campaña, el centro de la defensa estuvo en el foco de las críticas por el poco nivel mostrado y, para taponar esa vía de agua, Linares acudió al mercado vasco en busca de dos centrales con experiencia en Primera Federación: Markel Artetxe y Jon Sillero. Además, el cuadro blanquiazul renovó a Andrés Carmona, defensa que aterrizó el pasado mes de enero en el Suárez Puerta.

A esas tres piezas se suma la polivalencia de Mangel. El candasín puede actuar tanto de pivote como en el centro de la zaga, una posición donde se le ha visto durante los dos encuentros de pretemporada que ha disputado el Avilés. No es zona nueva para él, ya que tanto con el Nàstic como con el Arenteiro tuvo que defender esa plaza y no tuvo ningún problema. Por ello, el fichaje del excanterano del Oviedo se considera clave dentro del club.

Osky será, por tercer año, el lateral izquierdo del Avilés, tras sellar su renovación por una campaña más. Esta temporada tendrá una dura competencia por el puesto con Escoruela, defensa procedente del Europa que ha dejado buenas sensaciones durante los dos amistosos veraniegos. La de lateral izquierdo es la posición más asegurada de la defensa, ya que, en caso de necesidad, Andrés Carmona también puede actuar en dicha demarcación.

La otra banda es un caso totalmente opuesto. Yago Iglesias tan solo tiene en plantilla a un lateral derecho puro, Iker Alday. El defensor vasco está siendo la mejor noticia del verano blanquiazul, pero no tiene a nadie por detrás que le sustituya de manera natural si cae lesionado. En esa zona puede actuar Sillero, aunque Yago Iglesias aún no ha probado al excapitán del Arenas de Getxo en dicha demarcación. Al que sí ha dado minutos es a Romeo, canterano del Avilés, que ha dejado grandes sensaciones contra el Vetusta y ante el Marino. “Tenemos a un grupo de jugadores del filial y de la cantera entrenando con nosotros. Son jugadores que tienen nivel para ayudarnos, tanto para entrenar como por si en algún momento necesitamos echar mano de ellos”, apuntó sobre el tema el técnico gallego.

Noticias relacionadas

Lo cierto es que, tras los malos datos defensivos del Avilés durante la pasada campaña en Primera Federación, parece que el club ha dado un salto adelante en cuanto a calidad defensiva durante este verano. La apuesta por jugadores con experiencia en la categoría y, sobre todo, con capacidad para modificar su posición fue clara, aunque ahora falta por ver cómo funciona todo. Yago Iglesias tiene varias semanas por delante para colocar de la mejor manera posible todas sus piezas.