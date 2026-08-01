La Federación confirma la inscripción del Avilés en Primera Federación
El cuadro femenino jugará en Segunda Federación Femenina, ocupando la plaza del Atlético de Madrid B
La Federación Española confirmó, durante la noche del viernes, la inscripción “con carácter condicional al cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos” del Avilés en Primera Federación. El cuadro blanquiazul llevaba pendiente de este trámite desde el pasado miércoles 22 de julio, cuando el ente federativo dio al club cinco días hábiles para “subsanar deficiencias”. Desde el club mantienen que desde el 15 de julio no tuvieron que aportar más documentación para realizar los trámites.
Además de inscribirse en Primera Federación, la Federación confirmó la participación del Avilés en Segunda Federación Femenina, en la Copa de la Reina y en División de Honor Juvenil. Con este movimiento se confirma que el cuadro avilesino ocupa la plaza del Atlético de Madrid C, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. El cuadro femenino del Avilés pasará a estar dirigido por Sergio Villanueva y Ana Buceta.
El Avilés confirma varias inscripciones federativas
El Avilés, el Cartagena y el Algeciras estuvieron hasta última hora pendientes de su inscripción en Primera Federación. El 22 de julio, la Federación dio cinco días hábiles a los tres clubes para “subsanar deficiencias”, un plazo que finalizó el pasado miércoles. Finalmente, este viernes la Federación dio luz verde a los tres equipos.
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