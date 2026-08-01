Natalio rompe la sequía y el Avilés empata con la Ponfe (1-1)

Tras tres amistosos llegó el primer tanto del nuevo Real Avilés Industrial. Natalio, quién si no, protagonizó el empate del cuadro avilesino ante la Ponferradina (1-1 final) con un gol al filo del final del encuentro. Tras una regular primera mitad, el equipo de Yago Iglesias encontró su mejor versión en la segunda mitad, siendo superior en el juego y, por fin, transformando el dominio en goles. Aun así, quedan cosas por pulir.

Ponferradina: Álex Domínguez, Andújar, Jelbat, San Emeterio, Arturo, Quicala, Unai, Pablo Muñoz, Faye, Emi y Aleix Roig. También jugaron Alvin, Sergio Nieto, Undabarrena, Calderón, Slavy, Aranda, Chibozo, José de León, Lucas, N'tji y Xavi. Avilés: Marco; Aldai, Artetxe, Carmona, Escoruela; Isi Gómez, Abelenda, Neskes; Íñigo Muñoz, Santamaría y Cayarga. También jugaron Álvaro Ratón, Sillero, Sebas, Mangel, Samu Mayo, Natalio, Pitu Doncel, Cris Montes, Mahicas, Romeo y Kike Meaurio. Goles: 0-1, min.32: Jelbat. 1-1, min. 86: Natalio. Árbitro: Hugo Alonso (Occidente). Sin tarjetas. La Veigona. Buena entrada.

Saltó el Real Avilés Industrial en La Veigona con un once que podría ser el mismo que use Yago Iglesias para medirse, en el primer partido de Liga, al Pontevedra. El técnico blanquiazul le dio la portería a Marco Coronas, escoltado en la zaga por Aldai, Artetxe, Carmona y Escoruela. En la medular, el gallego siguió dándole galones a Isi Gómez como el ‘6’ titular, con Abelenda y Neskes por delante; mientras que el tridente arriba fue para Cayarga, Íñigo Muñoz y Santamaría.

Este último tuvo la más clara de la primera mitad. Abelenda condujo la pelota con inteligencia y encontró al espacio a Santamaría, pero el gijonés no estuvo fino para mandar el balón al fondo de la red. Fue la única ocasión de peligro del Real Avilés Industrial hasta el descanso.

Pronto se vio la propuesta que quiere instaurar Yago Iglesias en su Real Avilés Industrial. Los futbolistas blanquiazules tocaban mucho la pelota, dominando con claridad la posesión, pero no terminaban de encontrar ese último pase que pusiese en problemas a la zaga de la Ponferradina. Mientras, el conjunto berciano trataba de forzar un error de los avilesinos con un Quicala que, motivado por medirse a su exequipo, provocó varias faltas.

Pablo Muñoz dio, mediada la primera mitad, el primer susto de la tarde al Real Avilés Industrial. La Ponferradina aprovechó un error en salida de balón de los asturianos y el delantero se plantó solo ante Marco Coronas, aunque el avilesino se hizo gigante para que el ariete echase la pelota por encima del travesaño. Perdonaron la primera los bercianos, que a la segunda no fallaron. Jelbat remachó un saque de banda que había prolongado Andújar para poner por delante a los de Nafti en el marcador. Se desgañitó el banquillo avilesino pidiendo falta, pero sus quejas no tuvieron efecto.

El Real Avilés Industrial, que cambió todo su once salvo Cayarga y Aldai, salió con otro ritmo a la segunda mitad, buscando ser mucho más vertical. Natalio tuvo en sus botas el tanto de la igualada nada más echar la pelota a rodar, pero su volea se marchó por encima del travesaño. Insistió también Pitu Doncel, aunque sin puntería: su misilazo pegó en la madera.

La Ponferradina, consciente del arreón que estaba metiendo el Real Avilés Industrial, cambió su sistema para defender con cinco atrás, dando toda la pelota a los blanquiazules. Samu Mayo y Pitu Doncel mostraron todo su talento, llevando la batuta de los asturianos, aunque sin llegar a tumbar una muralla, la berciana, que parecía inexpugnable. Cris Montes y Mahicas tuvieron también las suyas, pero sin éxito.

Natalio avisó y, como la Ponferradina en la primera mitad, a la segunda no perdonó. El valenciano empaló, en el segundo palo, un centro a balón parado para anotar el primer tanto de este nuevo Real Avilés Industrial. Quince fichajes nuevos, pero al final fue el de siempre el encargado de estrenar la cuenta goleadora.

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El tanto de Natalio le da al Real Avilés Industrial su segundo empate de la pretemporada ante una Ponferradina que demostró hechuras de buen equipo. La imagen de la segunda mitad es el camino a seguir para encontrar la mejor versión blanquiazul. Ahora, a esperar el próximo amistoso, el que se disputa el miércoles ante la Cultural Leonesa en Bembibre.