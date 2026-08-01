Ya es oficial: esta es la fecha y el horario del estreno del nuevo Avilés
El cuadro blanquiazul abrirá la nueva temporada midiéndose al Pontevedra
Ya es oficial. El Avilés será el encargado de subir el telón de la nueva temporada de Primera Federación con su duelo ante el Pontevedra. El cuadro que dirige Yago Iglesias se enfrentará el viernes 28 de agosto, a las 19.00 horas, al Pontevedra en el Suárez Puerta, en el que será el primer encuentro de la categoría.
El duelo ante el Pontevedra llegará tras el estreno del cuadro blanquiazul en su feudo, el Suárez Puerta, con un amistoso ante el filial del Sporting. Antes, se enfrentará a rivales como el Racing de Ferrol, el Mosconia, el Vetusta, el Rayo Cantabria y la Cultural Leonesa.
El Avilés abrirá la temporada
Tras ese primer encuentro ante el Pontevedra, el Avilés tendrá que viajar a Bilbao para medirse al filial del Athletic en su primera visita del curso. Posteriormente se enfrentará a equipos como Unionistas, Coria, Barakaldo o Lugo, el último equipo de su nuevo entrenador, Yago Iglesias. Una vez más, el cuadro asturiano tendrá un final de año duro. El último fin de semana de noviembre los avilesinos se miden al Mirandés, uno de los recién descendidos, y, tras jugar contra el Deportivo Fabril y el Mérida, cerrarán el 2026 ante la Cultural Leonesa, el otro descendido.
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