El Avilés, a punto de cerrar a su nuevo delantero: llega de un equipo de Primera División

El Avilés está a punto de cerrar a su nuevo delantero. Se trata de Santi Franco, ariete del filial del Racing de Santander que durante las últimas semanas ha estado haciendo la pretemporada con el primer equipo cántabro a las órdenes de José Alberto López. El interés del conjunto asturiano en el delantero lo reveló LA NUEVA ESPAÑA a finales del mes de julio. El cuadro blanquiazul ha tenido que pelearse con varios equipos de Primera Federación, pero finalmente se ha impuesto para firmar, en propiedad, al prometedor delantero. El año pasado generó diez goles, repartidos en siete tantos y tres asistencias.

Santi Franco militó la pasada campaña en el Rayo Cantabria, generando diez goles, repartidos en siete tantos y tres asistencias. Además, llegó a debutar en el primer equipo del Racing de Santander, sumando cinco encuentros repartidos entre Segunda División y Copa del Rey y logrando una asistencia. En el filial racinguista disputó 29 encuentros, sumando cerca de dos mil minutos. Sus buenos registros y su proyección provocaron que diferentes equipos se interesasen en sus servicios, pero finalmente ha sido el proyecto del Avilés el que se ha llevado el gato al agua. La operación lleva cociéndose durante semanas.

Santi Franco, la apuesta sub-23 para el ataque

El ascenso de Santi Franco en el fútbol español ha sido meteórico. El ariete, nacido en 2004 en San Vicente de la Barquera, pasó, en un año, de Tercera Federación a defender la camiseta del Racing en Segunda División, formando parte de la plantilla que consiguió terminar la temporada pasada líder en la categoría de plata. Tras formarse en el filial del Huesca, Franco regresó a su tierra, Cantabria, para enrolarse en el Barquereño, en Tercera Federación. Allí hizo valer su pegada (18 tantos en 25 encuentros) para ganarse la llamada del Racing, que lo unió a su filial. No defraudó el delantero, que además de jugar con el segundo equipo santanderino fue un habitual en los entrenamientos de José Alberto López.

Con el fichaje de Santi Franco, el Avilés da por cerrada la posición de delantero centro. El cuadro asturiano renovó, a lo largo de este verano, a Santamaría, que firmó hasta 2029, y se hizo con los servicios de Julián Mahicas, ariete que aterrizó en el Suárez Puerta procedente del Europa. Ahora todos los esfuerzos se centran en conseguir un nuevo extremo que, como en el caso de Franco, tiene que cumplir la condición de ser sub-23. Además, se trabaja en la salida de Pablo Álvarez, con varios equipos de Segunda Federación interesados en hacerse con sus servicios.