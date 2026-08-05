El Avilés empata en la prueba más exigente de su pretemporada (1-1)

El Avilés cerró con un empate el amistoso más complejo de su pretemporada. El cuadro blanquiazul, que sigue haciendo diferentes probaturas en su alineación, se adelantó ante la Cultural Leonesa —equipo recién descendido de Segunda División— gracias a un tanto de Abelenda, pero finalmente no pudo frenar al potente ataque leonés. Antón Escobar, en la segunda mitad, puso la igualada. Los de Yago Iglesias suman su tercer empate del verano, los dos últimos ante rivales de su misma categoría.

Yago Iglesias sigue aprovechando la pretemporada para hacer experimentos con sus nuevas piezas. El técnico santiagués probó a Sillero como lateral derecho, acompañando a Mangel, Artetxe y Escoruela en la zaga; y adelantó unos metros a Isi Gómez, para darle el puesto de ‘6’ a Samu Mayo. Abelenda partió como ‘10’, acompañando en ataque a Cris Montes, Cayarga y Mahicas.

Abelenda adelanta al Avilés

Ratón, guardameta titular, se erigió como el gran nombre del duelo. El portero gallego tuvo que aparecer en un par de ocasiones para desbaratar las jugadas de ataque de la Cultural, que saltó al encuentro con toda su pólvora ofensiva. Pedro Benito, uno de sus fichajes de mayor calidad, probó en varias ocasiones al pulpo blanquiazul, pero sin éxito. El Avilés respondió con un zapatazo de Escoruela para, antes de llegar a la media hora de juego, adelantarse en el marcador. Cris Montes encontró al espacio a Abelenda, cuyo chut pegó en un zaguero leonés antes de colarse en el fondo de la portería.

Tras el descanso, la Cultural volvió a apretar a la zaga avilesina hasta que Antón Escobar encontró la brecha en la que colarse. El atacante leonés condujo la pelota, tirando una diagonal desde la banda izquierda, hasta encontrar el espacio suficiente para realizar un disparo cruzado. Poco pudo hacer Álvaro Ratón, que antes de esta ocasión ya había aparecido en más de un par de ocasiones.

Tercer empate de la pretemporada

El Avilés suma así su tercer empate de la pretemporada, el segundo ante un rival de Primera Federación. El próximo amistoso será el sábado 8 de agosto ante el Rayo Cantabria en Astillero.