El Avilés empieza a encontrar su nuevo once de gala: así apunta a ser

Quedan poco más de veinte días para el inicio del campeonato liguero y, poco a poco, Yago Iglesias empieza a perfilar el once de gala de su nuevo Avilés. El técnico santiagués aterrizó con un lienzo en blanco en el Suárez Puerta y, con el paso de los amistosos veraniegos, está dejando ver quiénes apuntan a ser sus hombres de confianza de cara a la nueva temporada. Aún quedan dos refuerzos por llegar para dar por completada la plantilla —el próximo será Santi Franco—, pero las pruebas están empezando a dar sus frutos.

En portería, Álvaro Ratón tiene muchas papeletas para ser el nuevo dueño de la portería del Avilés. El guardameta gallego fue el mejor del amistoso ante la Cultural Leonesa, encuentro que disputó al completo, y todo apunta a que partirá como titular para Yago Iglesias. Marco Coronas tendrá que pelear duro para sacar de debajo de los tres palos al ex del Ourense, que cada vez que se viste de corto transmite una seguridad atrás muy valorada por su entrenador.

Álvaro Ratón toma ventaja en la portería

En defensa, las dudas llegan con la pareja de centrales. El Avilés tan solo tiene un lateral derecho puro, Iker Alday, que, aunque se quedó sin minutos ante la Cultural, está siendo una de las notas más positivas del verano avilesino. Por el otro costado, Escoruela está aprovechando la ausencia de Osky, aún sin minutos por lesión, para asentarse como el nuevo lateral izquierdo titular del Avilés. La incertidumbre llega en el centro de la zaga, aunque la pareja que forman Sillero y Mangel parece ganar enteros para ser la que finalmente se asiente. En la recámara, Iglesias tendrá a Andrés Carmona y a Artetxe.

Samu Mayo es otro de los nombres que más está convenciendo este verano, lo que le hace tener más opciones de titular que un Isi Gómez al que Iglesias probó ayer como interior. Por delante, Abelenda —goleador ante la Cultural— y Pitu Doncel parecen un paso por delante en la rotación que Natalio, al que Iglesias ya se deshizo en elogios, y Neskes, que se perdió el último amistoso por problemas físicos. La competencia en el centro del campo es voraz, sobre todo en los perfiles más ofensivos.

Competencia feroz en la medular

El tridente ofensivo es la zona que más dudas genera, ya que se espera que lleguen dos refuerzos antes del cierre de mercado. Cayarga y Cris Montes parten con ventaja para ser los extremos titulares en detrimento de Iñigo Muñoz, aunque el fichaje de un futbolista vertical y con descaro en el uno contra uno puede cambiar esta idea. Arriba, Santamaría apunta a ser el gran buque insignia del nuevo proyecto blanquiazul tras su renovación para las tres próximas temporadas, con Mahicas tratando de cogerle el rebufo. En las próximas horas se cerrará la llegada de Santi Franco, delantero del Rayo Cantabria que, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, será nuevo refuerzo blanquiazul.

Hasta el próximo 28 de agosto, día del debut ante el Pontevedra, Yago Iglesias tiene más de veinte días para seguir haciendo probaturas en su nueva plantilla. Eso sí, parece que ya tiene en su cabeza su nuevo once de gala.