El Avilés ha encontrado a su nuevo "pulpo": uno de los fichajes clave del verano empieza a tirar la puerta abajo

Aún es verano y lo que se ve en los amistosos se debe coger con pinzas, pero poco a poco el nuevo Avilés de Yago Iglesias empieza a encontrar certezas. Una de ellas se encuentra bajo los palos. Álvaro Ratón protagonizó una de las mejores actuaciones del verano ante la Cultural Leonesa, realizando varias paradas de mucho mérito para que el duelo finalizase con un empate. La portería fue uno de los grandes focos de críticas la pasada campaña y, tras los movimientos de este verano, parece que el Avilés ha conseguido taponar esa vía de agua.

Tras los malos datos defensivos de la pasada campaña, el Avilés se movió con premura en el mercado para reforzar, con dos nuevos fichajes, su portería. El primero en llegar fue Marco Coronas, guardameta avilesino sub-23 que ya supuso un salto respecto a lo visto la pasada campaña, y la guinda del pastel fue Álvaro Ratón. El portero gallego fue uno de los nombres más destacados del Ourense la pasada campaña y, a pesar de su buen rendimiento, no pudo evitar el descenso de su equipo, lo que le convirtió en una gran oportunidad de mercado. Miguel Linares estuvo rápido para asegurarse su firma y certificar, de esa manera, el salto de nivel que necesitaba su equipo atrás.

Álvaro Ratón toma el mando bajo palos

Pronto Ratón ha confirmado las buenas sensaciones y los grandes datos que dejó la pasada campaña. El guardameta gallego, con pasado en Segunda División en las filas del Zaragoza, dejó su portería a cero en once ocasiones el último curso, el decimosegundo cancerbero que más veces lo hizo de toda la categoría. Además, realizó 2,9 paradas por partido, colándose entre los veinte guardametas que más acciones de ese tipo tuvo que ejecutar, con un 70% de acierto en estas acciones. Su actuación ante la Cultural Leonesa dio fe de todo aquello de lo que hablan los datos.

Algo importante para el estilo de juego de Yago Iglesias es el juego de pies, faceta en la que también está brillando Ratón. El gallego fue el decimosegundo portero con más pases precisos de media por encuentro la pasada campaña, con 19,8, algo que ya está demostrando bajo las órdenes del entrenador santiagués. Ya sea en corto o, cuando la presión del rival es asfixiante, realizando pases en largo, el guardameta está asentándose como una pieza clave en la salida de balón del Avilés.

Seguridad y juego de pies

Ahora el reto de Álvaro Ratón pasa por trasladar estas buenas impresiones a la competición liguera. El Avilés necesita mejorar sus datos defensivos y el cancerbero gallego es uno de los elegidos para llevar a cabo esa misión. En su mano está convertirse en uno de los mejores fichajes del verano blanquiazul.