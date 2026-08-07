El Avilés avanza en la "Operación Salida": estos son los planes con el único jugador que no cuenta para Yago Iglesias (y hay un equipo muy interesado en él)

Más allá de la incorporación de dos atacantes sub-23, el Avilés tiene otro frente abierto en su mercado de fichajes. La premura de Miguel Linares, director deportivo, a la hora de confeccionar la nueva plantilla blanquiazul ha provocado una situación curiosa. Yago Iglesias tiene, ahora mismo, 19 jugadores sénior en plantilla, cuando el máximo que permite la normativa es 18. Por ello, todas las miradas apuntan a Pablo Álvarez, único jugador del equipo con contrato desde la pasada campaña. Ahora, tras todos los movimientos veraniegos, el llanerense se ha quedado sin sitio en el Suárez Puerta, lo que hace que desde el club se trabaje en buscar una solución para esta situación. La idea es que el centrocampista, que acaba contrato en 2027, abandone la entidad como cedido. El Marino de Luanco ya se ha postulado para tratar de hacerse con la cesión, aunque el futbolista aún no ha tomado una decisión al respecto.

Tras finalizar la pasada campaña, el Avilés tan solo tenía un jugador con contrato para el presente curso: Pablo Álvarez. El llanerense pasó la segunda mitad del último curso cedido en el Numancia, en Segunda Federación, y antes de irse a Los Pajaritos había firmado su renovación por una campaña más. Sin embargo, tras las renovaciones y los fichajes del mercado, finalmente el Avilés alcanzó los 19 jugadores sénior cuando el límite está en dieciocho. Por ello, aunque Yago Iglesias quiso ver en primera persona las prestaciones del joven centrocampista asturiano, todo estaba encarrilado para que Álvarez tuviese que buscarse un nuevo destino. En las oficinas blanquiazules se priorizó el apartado de llegadas antes que pensar en la “Operación Salida”, pero la llegada del mes de agosto ha hecho que se hayan agilizado los movimientos.

Pablo Álvarez, sin sitio sénior

La intención por parte del Avilés es que el futbolista salga cedido, aunque su contrato finalice en 2027. Uno de los clubes que se ha movido para hacerse con su cesión es el Marino de Luanco, cuyo entrenador, Sergio Sánchez, conoce a la perfección al jugador. Los gozoniegos tienen aún fichas sénior disponibles para acometer la operación y le ofrecen a Álvarez la oportunidad de usar este movimiento como punto de inflexión para relanzar su carrera. Además, los luanquinos han perdido para gran parte de la presente campaña a Carmelo Sánchez, pivote que aterrizó este verano en Miramar y que ha sufrido una lesión en el ligamento cruzado. Eso sí, el Marino no es el único club interesado en sus servicios y el jugador aún no ha tomado una decisión al respecto.

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Pablo Álvarez recaló en el Avilés en el verano posterior al ascenso a Primera Federación. En principio, el joven futbolista llegó al Suárez Puerta a prueba, pero su buen rendimiento durante la pretemporada, a las órdenes de Javi Rozada, hizo que el cuadro avilesino finalmente formalizase su incorporación. A ello ayudó, además, que era aún futbolista sub-23. Antes, el llanerense había defendido las camisetas del Sporting B y del Langreo, llegando a superar los 2.400 minutos en su última campaña en Ganzábal. En el Avilés disputó cinco encuentros de liga, uno de ellos como titular, superando ligeramente los cien minutos. En invierno se marchó al Numancia, donde jugó 12 partidos, seis de ellos como titular. Ahora, el centrocampista asturiano deberá escoger nuevo destino para seguir dando pasos en su carrera.