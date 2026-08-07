Los fichajes del Avilés ponen el listón alto: "Todo jugador quiere estar en puestos de play-off"

“Todo jugador quiere estar en puestos de play-off y, si puede ser, conseguir el ascenso”. Roger Escoruela, lateral izquierdo del Avilés, puso voz a la ambición de los nuevos refuerzos veraniegos del cuadro blanquiazul. El defensor aseguró durante su presentación, en la que estuvo acompañado de Pitu Doncel y Cris Montes, que todos los fichajes del club llegan “con ambición y hambre”. Estas fueron las palabras de los tres futbolistas.

Roger Escoruela

Su vocación ofensiva. “Soy una persona muy ofensiva, me gusta correr y tirar hacia adelante para, con mis movimientos, crear más opciones o aprovechar mis propios movimientos para poder crear ocasiones de gol”.

Su fichaje. “Para mí fichar por el Avilés es un paso muy grande. Es un grupo diferente, pero todos los jugadores que hemos venido llegamos con ambición y hambre. Todo jugador quiere estar en play-off y, si puede ser, conseguir el ascenso”.

Pitu Doncel

Su pasado en Asturias. “Ya conocía bien esta tierra tras los dos años que estuve en el Oviedo. Miguel Linares y Yago Iglesias me explicaron el proyecto y no tuve dudas. Estuve aquí, jugando en contra, tanto en Segunda como en Primera Federación, y se ve que es un club en crecimiento. No me lo tuve que pensar mucho, creía que era el paso que tenía que dar en mi carrera”.

Su posición. “En el sistema que tenemos, el míster quiere que cualquiera de los jugadores que esté por dentro pueda jugar en cualquiera de las posiciones. La idea es esa, que dentro de los jugadores del centro del campo seamos capaces de cubrir distintas posiciones e incluso hacerlo en el mismo partido. Me siento cómodo en los tres roles, creo que puedo aportar cosas diferentes”.

Su año en el Talavera. “Tuvimos una temporada difícil. En Primera Federación todas las temporadas son complicadas, quitando a los tres o cuatro equipos que van a luchar por estar arriba; el resto se mide por detalles. Hay momentos durante el curso en los que unos equipos se caen y otros no. Nosotros no fuimos capaces de mantener la estabilidad”.

Muchos fichajes. “Somos muchos jugadores nuevos, pero de un perfil muy similar. Todos entendemos el fútbol de una manera muy parecida, tanto los jugadores como la dirección deportiva y el entrenador. Eso va a facilitar los tiempos a la hora de crear el equipo y de conocernos más”.

Teórico titular. “En el fútbol de ahora no hay titulares o suplentes. Hay algunos que pueden partir con más experiencia, pero lo que hay que hacer es ayudar al equipo y estar lo más preparado posible para, cuando toque jugar, hacerlo lo mejor posible”.

Cris Montes

La etiqueta de “jugón”. “Hay muchos jugones en el equipo. El míster quiere ese perfil de jugar, que caiga por dentro. Tanto Neskes, Cayarga, Iñigo Muñoz o Pitu Doncel pueden hacerlo. No me lo tomo como una presión extra”.

La adaptación. “Fue muy fácil, la verdad. Me junté con Miguel Linares y el presidente y concretamos todo de forma rápida. Ellos me informaron de cómo estaba todo y no tuve que pensarlo mucho. Quería estar cerca de casa, de mis amigos y de la familia, por lo que no me lo pensé”.

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Jugar en el Suárez Puerta. “Tengo muchas ganas de conocer a la afición y de jugar aquí. La temporada pasada tuve la mala suerte de que, cuando vine con el Tenerife, el campo estaba en muy mal estado. No jugué ni un minuto, me fui muy enfadado. Espero que este año todo sea diferente”.