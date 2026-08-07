Miguel Linares desgrana los próximos pasos del Avilés en el mercado de fichajes: estos serán los últimos movimientos del cuadro blanquiazul

“Estamos pendientes de un par de incorporaciones, con eso vamos a cerrar la plantilla”. Miguel Linares, director deportivo del Avilés, analizó la actualidad del club en el mercado de fichajes y desgranó los próximos movimientos del club. Por un lado, se trabaja en el fichaje de dos futbolistas sub-23 —uno de ellos será Santi Franco, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA—, además de tratar de buscarle destino como cedido a Pablo Álvarez, tal y como contó este periódico. Con ello, el cuadro blanquiazul daría el mercado por finalizado. Estas fueron sus palabras:

Los próximos fichajes. “Confeccionamos la plantilla con una idea muy clara y a buena velocidad. Para nosotros era importante que el míster tuviese mucho tiempo para trabajar con la mayoría de la plantilla. Estamos pendientes de un par de incorporaciones más, con eso vamos a cerrar la plantilla. Tenemos las licencias sénior ocupadas, por lo que serán dos jugadores sub-23. El mercado sub-23 es complicado para equipos como nosotros al haber tanto filial y equipos grandes, pero la idea es que los dos fichajes no se demoren mucho. No será algo inminente”.

Dos sub-23 para cerrar la plantilla

Pablo Álvarez. “Estamos trabajando en la cesión de Pablo Álvarez, es algo que ya saben todas las partes. Queremos tomar la mejor decisión para el jugador. No habrá ninguna baja más”.

Sin sorpresas durante el verano. “Los fichajes son jugadores que tenemos muy vistos. Los conocemos muchísimo, sabemos su perfil. Estoy gratamente sorprendido de que todos los jugadores que hemos incorporado mantienen el perfil que creíamos cuando pronosticábamos su incorporación. Estoy contento con ellos, con cómo está trabajando el equipo y el cuerpo técnico. Estamos en una buena dinámica de trabajo, la queremos mantener para que los jugadores absorban rápidamente la idea del míster y que eso se vea reflejado en rendimiento”.

Linares no prevé más bajas

Rumbo fijo en el mercado. “No hemos tenido que cambiar el rumbo durante el mercado, estoy viendo los perfiles que estábamos buscando. Siempre, durante el transcurso de la pretemporada, puedes sentir que un jugador no termina de darte lo que creías, pero no ha sido el caso. Todos los jugadores tienen el perfil que queríamos. La plantilla la tenemos configurada de tal manera que, con las dos incorporaciones que nos faltan, creemos que tenemos todos el máximo de recursos para que el míster pueda jugar a diferentes cosas dentro de un sistema muy concreto”.

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Se descarta dar bajas. “Las incorporaciones son las que hemos hecho, estamos muy contentos y no valoramos nada. Solamente tenemos disponibles licencias sub-23. En cuanto hagamos esas dos incorporaciones no hay más posibilidades de entradas ni de salidas”.