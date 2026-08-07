Movimiento en el mercado del Avilés: firma a una de los nombres sorpresa del verano hasta 2028 y lo manda cedido a un histórico del fútbol español

Movimiento sorpresa en el Avilés. El cuadro blanquiazul ha oficializado el fichaje de Seba Flores, lateral izquierdo sub-23 que durante la pretemporada ha estado a prueba en el cuadro de Yago Iglesias, aunque el futbolista no se quedará en el Suárez Puerta. Los avilesinos le mandan, en calidad de cedido, al Numancia, equipo de Segunda Federación. El argentino se ha comprometido con la entidad asturiana hasta 2028.

Sebastián Flores, lateral izquierdo argentino nacido en 2005, es un futbolista formado en la cantera de Racing Club, una de las más prolíficas de Argentina. El joven futbolista salió al club Villa San Carlos, que milita en la Primera B Metropolitana, la tercera categoría del fútbol argentino. Allí llegó en el pasado mercado invernal y disputó diez encuentros, sin meter goles ni repartir asistencias.

Seba Flores firma hasta 2028

Tras esa experiencia hizo las maletas para defender la camiseta del Avilés durante las primeras semanas de la pretemporada. El argentino estuvo a las órdenes de Yago Iglesias y protagonizó la sorpresa del verano al salir como titular en el encuentro ante el Vetusta, que fue el primer amistoso del verano. Flores formó en defensa junto a Mangel, Andrés Carmona e Iker Alday y dejó varias jugadas convincentes.

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Con este movimiento, el Avilés se asegura la continuidad del argentino durante, al menos, las dos próximas temporadas. Seba Flores firma hasta 2028, al igual que Mangel y Cris Montes. El único jugador del Avilés con un contrato más duradero es Santamaría.