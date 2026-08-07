Ya es oficial: este es el horario del primer partido del Avilés fuera de casa
El cuadro blanquiazul se enfrenta, en la segunda jornada, al filial del Athletic
Ya es oficial. La Federación ha hecho públicos los horarios de la segunda jornada de Primera Federación. El Avilés se enfrentará, el próximo 6 de septiembre, al filial del Athletic en Lezama, a las 18.15 horas. El duelo en tierras vascas será el primer encuentro de la temporada avilesina lejos de su terreno de juego.
El partido entre el Avilés y el Bilbao Athletic llegará tras el estreno del cuadro blanquiazul en su segunda campaña en Primera Federación. Será el próximo 28 de agosto, a las 19.00 horas, ante el Pontevedra en el Suárez Puerta, encuentro que coincide con el Día de San Agustín.
Primera salida del curso a Lezama
El duelo ante el Pontevedra llegará tras el estreno del cuadro blanquiazul en su feudo, el Suárez Puerta, con un amistoso ante el filial del Sporting. Antes, se enfrentará a rivales como el Racing de Ferrol, el Mosconia, el Vetusta y el Rayo Cantabria, al que se mide este sábado.
Tras medirse al Bilbao Athletic, el Avilés se enfrentará a equipos como Unionistas, Coria, Barakaldo o Lugo, el último equipo de su nuevo entrenador, Yago Iglesias. Una vez más, el cuadro asturiano tendrá un final de año duro. El último fin de semana de noviembre, los avilesinos se miden al Mirandés, uno de los recién descendidos, y, tras jugar contra el Deportivo Fabril y el Mérida, cerrarán el 2026 ante la Cultural Leonesa, el otro descendido.
Suscríbete para seguir leyendo
- El lamento de los amigos de Laura, la guardia civil asesinada por su exmarido en el cuartel de Llanes: 'La mató por ser feliz y hacer su vida
- Crónica de una tragedia en pleno cuartel de Llanes: el agente Dámaso, que estaba 'obsesionado' con su exmujer, entró por el garaje y la tiroteó en una oficina
- En imágenes: un guardia civil mata a su exmujer en el cuartel de Llanes y muere tras un tiroteo con compañeros en su huida
- Fallece un hombre de 68 años tras caer por unas escaleras en un edificio de Gijón
- Venta millonaria a la vista: el Celtic de Glasgow aprieta por Hassan
- Un helicóptero, un dron y más de 100 agentes de tráfico con controles en los accesos: el dispositivo especial de la DGT por el 88º Descenso del Sella
- El guardia civil que mató a su exmujer en el cuartel de Llanes sustrajo el arma a un compañero y le habían comunicado su expulsión del cuerpo
- El magnate de origen asturiano Alfonso Fanjul, rey del azúcar, muere sin llegar a ver la democracia en Cuba