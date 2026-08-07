Ya es oficial: este es el horario del primer partido del Avilés fuera de casa

Ya es oficial. La Federación ha hecho públicos los horarios de la segunda jornada de Primera Federación. El Avilés se enfrentará, el próximo 6 de septiembre, al filial del Athletic en Lezama, a las 18.15 horas. El duelo en tierras vascas será el primer encuentro de la temporada avilesina lejos de su terreno de juego.

El partido entre el Avilés y el Bilbao Athletic llegará tras el estreno del cuadro blanquiazul en su segunda campaña en Primera Federación. Será el próximo 28 de agosto, a las 19.00 horas, ante el Pontevedra en el Suárez Puerta, encuentro que coincide con el Día de San Agustín.

Primera salida del curso a Lezama

El duelo ante el Pontevedra llegará tras el estreno del cuadro blanquiazul en su feudo, el Suárez Puerta, con un amistoso ante el filial del Sporting. Antes, se enfrentará a rivales como el Racing de Ferrol, el Mosconia, el Vetusta y el Rayo Cantabria, al que se mide este sábado.

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Tras medirse al Bilbao Athletic, el Avilés se enfrentará a equipos como Unionistas, Coria, Barakaldo o Lugo, el último equipo de su nuevo entrenador, Yago Iglesias. Una vez más, el cuadro asturiano tendrá un final de año duro. El último fin de semana de noviembre, los avilesinos se miden al Mirandés, uno de los recién descendidos, y, tras jugar contra el Deportivo Fabril y el Mérida, cerrarán el 2026 ante la Cultural Leonesa, el otro descendido.