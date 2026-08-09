El Avilés, pendiente del estado de Pablo Álvarez

Además de la derrota por la mínima ante el Rayo Cantabria (2-1), el Avilés se llevó una muy mala noticia de Astillero. Pablo Álvarez, el principal candidato para salir en este mercado estival, abandonó el césped con serios problemas en una de sus rodillas. El futbolista se encuentra a la espera de conocer la gravedad de su dolencia, que podría cambiar su futuro más próximo y también los planes del club blanquiazul, con el tope de fichas sénior sobrepasado en estos momentos.

El llanerense había entrado en el minuto 75 de juego, pero tras finalizar el encuentro se quedó sobre el césped de La Planchada con gestos de dolor. "Se queja de la rodilla. Hay que esperar unos días a que le hagan unas pruebas y nos dirán", expresó Yago Iglesias, su técnico, tras el encuentro. La intención del Avilés era encontrar acomodo al futbolista, que durante la segunda mitad de la temporada pasada había militado en el Numancia. De hecho, el club hasta hizo públicas sus intenciones de encontrarle una cesión beneficiosa para todas las partes. Hay que recordar que el futbolista era el único jugador con contrato vigente en la entidad de la temporada pasada. Con su salida, las cuentas le cuadraban al Avilés, que tiene sobrepasado el número de futbolistas sénior en plantilla. Ahora mismo, entre renovaciones y nuevas incorporaciones, los blanquiazules tienen 19 jugadores en esa condición en el plantel y la normativa únicamente permite 18. Álvarez era uno de ellos, por lo que el club trabajaba en su salida, con el Marino de Luanco como uno de los equipos más interesados en hacerse con sus servicios.

A la espera de conocer la lesión, que podría ser grave, el club tendrá que decidir qué hacer en ese caso. Paralelamente, el Avilés sigue trabajando en conformar la mejor plantilla posible para su segunda temporada en Primera Federación. Tal y como deslizó hace días su director deportivo, Miguel Linares, la idea del club blanquiazul, al tener todas las fichas sénior ocupadas, es la de incorporar dos futbolistas sub-23 y uno de ellos apunta a ser Santi Franco (adelantado por este periódico). No obstante, al tratarse de jugadores jóvenes y estar de por medio filiales y clubes potentes, la entidad tendrá paciencia en las últimas semanas de mercado.

El Avilés, de visita a la FIDMA

El conjunto blanquiazul arrancará una nueva semana de pretemporada con una sesión de entrenamiento en La Toba y posteriormente se desplazará a Gijón para realizar la visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA).

A partir de las 13:00 horas, tanto el primer equipo masculino como el femenino estará presente en el acto, en el que visitarán a sus cinco patrocinadores allí presentes y realizarán las presentaciones oficiales de algunos de los últimos futbolistas en llegar. En concreto serán los casos del guardameta Álvaro Ratón, el defensor Iker Alday, el centrocampista Mángel y el atacante Íñigo Muñoz, que desde hace semanas trabajan a las órdenes del técnico gallego.

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Esta semana el club disputará dos nuevos compromisos de pretemporada: el primero será el jueves 13 ante el Racing de Ferrol y el sábado 15 ante el Mosconia.