Julio Rodríguez le desea lo mejor al Avilés y asume el reto del Caudal: “El sentimiento de pertenencia es enorme”

Después de tres temporadas en el Suárez Puerta, Julio Rodríguez (Mieres, 1995) puso fin a su etapa como futbolista del Avilés antes de lo esperado. El club le dio la baja federativa en enero y no volvió a jugar desde entonces, llegando a un acuerdo para poner fin a su vinculación en abril. Tras varios mercados intentándolo, el defensor y el Caudal, club en el que dio sus primeros pasos, llegaron a un acuerdo para su contratación. Un movimiento que le genera especial ilusión a un mierense de cuna como él. “Es un club que siempre le tuve mucho cariño, soy de Mieres y el sentimiento de pertenencia es muy grande”, indica.

El central confiesa que “el proyecto del Caudal es muy interesante” y que “me genera mucha ilusión poder aportar mi granito de arena para ayudar a que el club pueda ascender porque la Tercera Federación no es una categoría para el Caudal”. El interés entre ambas partes viene de lejos. El cuadro mierense ya se interesó por sus servicios en anteriores mercados, pero su fichaje no fue posible hasta ahora. “Yo se lo trasladé al club, que en caso de jugar en Asturias el equipo al que iba a ir era este” y habló sin tapujos del objetivo. “Tiene que ser intentar subir, somos un equipo que en Tercera tiene que estar obligado a pelear por ascender”.

Julio Rodríguez llega al Hermanos Antuña con una importante experiencia en categorías superiores. Sin ir más lejos, con el Avilés disputó 51 encuentros, la mayoría en Segunda Federación. Ahora bajará dos categorías, pero él lo afronta con otros ojos. “No lo considero como un bajón, al contrario, vengo a jugar al sitio en el que empecé y si hay un club al que iría a ayudar con los ojos cerrados sería este”, prosigue.

El último encuentro oficial que disputó el central fue el 30 de octubre de 2025, ante el Real Ávila en la Copa del Rey. Aquella noche disputó los 120 minutos en la eliminación del Avilés y nunca más volvería a vestir la zamarra blanquiazul. “Fue un año difícil para mí en lo deportivo”, rememora. A finales de enero, cuando el mercado estaba a punto de concluir, el Avilés le dio la baja federativa para poder inscribir a Aitor Uzkudun. “Fue una situación que se podía haber evitado porque no tuve mucho margen de maniobra. No me lo esperaba, pero en el fútbol pasan cosas y no intento perder el tiempo en pensar el por qué. Ellos tenían sus razones y creo que podría haber sido diferente, pero todo está solucionado”, explica el mierense, que confiesa que guarda una buena relación con Baeza. “Siempre tuve una relación fluida y nunca tuvimos ningún problema. Muestra de ello es que llegamos a un acuerdo para terminar nuestra relación”.

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Sobre su paso por el Avilés, Rodríguez se queda con muchas cosas. “Vine con un objetivo claro que era que el equipo subiera a Primera Federación y se consiguió. La conciencia la tengo muy tranquila, he sido muy profesional y he tratado con el máximo respeto esa camiseta”, prosigue. Y espera que consigan grandes cosas esta temporada. “Les deseo lo mejor y ojalá puedan llegar al fútbol profesional. Me alegraría mucho si lo consiguiesen”. El defensor cree que “están haciendo buena plantilla y firmando buenos jugadores”, aunque será a lo largo de la temporada cuando se vea si son aciertos o no.