Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

El Avilés se hace con Santi Franco desde el Racing

El delantero llega en propiedad tras destacar en el filial santanderino

Santi Franco, con el Racing. | R. S.

Santi Franco, con el Racing. | R. S.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

N. L.

Avilés

Santi Franco, delantero del filial del Racing de Santander que durante las últimas semanas ha estado haciendo la pretemporada con el primer equipo cántabro, es ya jugador del Real Avilés. El interés en el delantero lo reveló LA NUEVA ESPAÑA a finales del mes de julio y ahora se ha concretado en una operación que lleva al ariete sub-23, autor de 7 goles y 3 asistencias la pasada temporada, al Suárez Puerta. El cuadro blanquiazul ha tenido que pelearse con varios equipos de Primera Federación, pero finalmente se ha impuesto para firmar, en propiedad, al prometedor delantero.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents