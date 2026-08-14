El Avilés se hace con Santi Franco desde el Racing

Santi Franco, delantero del filial del Racing de Santander que durante las últimas semanas ha estado haciendo la pretemporada con el primer equipo cántabro, es ya jugador del Real Avilés. El interés en el delantero lo reveló LA NUEVA ESPAÑA a finales del mes de julio y ahora se ha concretado en una operación que lleva al ariete sub-23, autor de 7 goles y 3 asistencias la pasada temporada, al Suárez Puerta. El cuadro blanquiazul ha tenido que pelearse con varios equipos de Primera Federación, pero finalmente se ha impuesto para firmar, en propiedad, al prometedor delantero.