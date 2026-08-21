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Esta es la nueva camiseta del Avilés que se estrena hoy: se pondrá a la venta en unas semanas

Los blanquiazules podrán hacerse con la nueva zamarra coincidiendo con la apertura de la tienda del club en el centro de la ciudad

El Avilés estrena su nueva camiseta blanquiazul de la mano de Macron

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El Avilés estrena su nueva camiseta blanquiazul de la mano de Macron / Real Avilés Industrial

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Noé Menéndez

Noé Menéndez

El Avilés ya tiene nueva primera equipación. El cuadro asturiano estrenará hoy, en un amistoso ante el Sporting Atlético, su camiseta blanquiazul para esta temporada, la primera que diseña la marca italiana Macron. Los aficionados se podrán hacer con ella el próximo 9 de septiembre, coincidiendo con la apertura de la tienda del club en el centro de la ciudad.

Macron ha apostado, para su primera camiseta local del Avilés, por un diseño clásico, con rayas verticales, donde el blanco tiene un claro protagonismo. Las líneas son de color azul, mientras que el cuello, el dorsal, el nombre del jugador y el logo de la marca italiana también lucen ese tono. Natalio, Santamaría y Nuria fueron los encargados de modelar la nueva zamarra avilesina.

Macron estrena diseño blanquiazul

La nueva camiseta saldrá a la venta el próximo 9 de septiembre. Ese mismo día se abrirá la tienda que el club estrenará en el centro de Avilés, en la plaza de España, a escasos metros del Ayuntamiento de la ciudad.

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Por otro lado, la segunda equipación, con la que el Avilés ha disputado gran parte de sus amistosos de pretemporada, saldrá a la venta el próximo 2 de septiembre, cinco días después del primer encuentro oficial del conjunto blanquiazul en la nueva temporada. Esta camiseta podrá adquirirse en la tienda ubicada en los bajos del Suárez Puerta.

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