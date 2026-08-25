Ambición y estilo de juego, las claves detrás de los últimos fichajes del Avilés: "No solo hay que competir, también hay que disfrutar de esto"
"Me llamó la atención el equipo que se estaba formando el Avilés y la manera que tienen de jugar, que me viene bastante bien", asegura Isi Gómez, que junto a Santi Franco, Dani Lidueñas y Julián Mahicas, vivió hoy su presentación como blanquiazul
Estilo y ambición. Esas son las claves que han llevado a Isi Gómez, Santi Franco, Dani Lidueña y Julián Mahicas, fichajes veraniegos del Avilés, a aterrizar en el Suárez Puerta. Los cuatro futbolistas fueron presentados esta mañana en el estadio avilesino antes de debutar este viernes en competición oficial con la camiseta blanquiazul. Estas fueron sus palabras:
Isi Gómez
El inicio de liga. “Tengo muchas ganas de que llegue el primer partido de Liga. El equipo es lo que se ha visto en pretemporada, somos un equipo con talento, mucho pie, que quiere dominar los partidos y así lo vamos a hacer. A nivel personal estoy contento, tenía ganas de ir a un proyecto ambicioso como este. Todavía me queda bastante para ponerme bien físicamente, el equipo tiene que ir cogiendo sensaciones, pero estamos haciendo las cosas bien”.
Posible doble pivote. “En el partido que jugué en el doble pivote junto a Samu Mayo estuve bastante a gusto. Me da igual jugar de ‘6’ o de ‘8’, son alternativas que le vienen bien al míster. Dependiendo del rival, él decidirá. Lo mejor que tiene el equipo es que podemos combinar varias posiciones”.
El proyecto del Avilés. “Me llamó la atención el equipo que se estaba formando y la manera que tienen de jugar, que me viene bastante bien. No solo hay que competir, que es importante, también hay que disfrutar de esto. La temporada pasada pasé un año un poco malo en Murcia y ahora quería jugar bien para disfrutar e intentar estar arriba”.
Santi Franco
Su estreno goleador. “Llevo poco aquí, pero hay que adaptarse al equipo. Intento dar el máximo de mí y eso lleva a que haya recompensa”.
Dos años de contrato. “Tuve una reunión con el club y me gustó mucho el proyecto. Me ofrecieron dos años y me gustó, por eso firmé”.
La temporada. “Es una categoría nueva para mí, quiero ver cómo me adapto a ella. Espero que todo vaya muy bien y que el equipo funcione, que es lo importante”.
José Alberto. “Cuando iba a marchar me fui a despedirme de él y hablamos. Me dijo que venía a una ciudad muy bonita, que el club le gustaba mucho. Eso me gustó”.
Dani Lidueña
Su versatilidad. “Siempre he sido extremo, aunque en la cantera del Sevilla hubo una época en la que tuve un entrenador que me dijo que le gustaba cómo me movía como delantero. Era un delantero moderno, de ir a los espacios. En los últimos equipos en los que he estado también he estado en ese rol y me he encontrado muy bien. Dentro del área soy como una rata, siempre estoy donde cae el balón”.
Su estreno en Primera Federación. “Siempre he sido un niño cuya familia me ha mantenido con los pies en el suelo. Vengo con la máxima ilusión, a aprender de la gente que tengo alrededor, de compañeros como Natalio, que es una persona muy experimentada de la que alimentarme mucho. Vengo con perfil bajo a dar lo que tengo”.
Preparado para el debut. “Debo de ser el que más tiempo lleva de la plantilla entrenando, porque empecé el 4 de julio con el primer equipo del Córdoba. Físicamente me encuentro muy bien, motivado por una oportunidad que llevo tiempo esperando”.
Julián Mahicas
El equipo. “Desde que llegué aquí he visto un equipo sólido, con las ideas claras, que va a muerte con ellas. Va a ser un año bonito”.
Su lesión y su rol. “Soy el típico delantero centro que remata a un toque, es mi especialidad. Ir a un toque es lo mejor que tengo, además de estar muy comprometido con el equipo, dando mucho trabajo defensivo. Este verano tuve una lesión en el aductor que se me fue al obturador, un músculo que está enganchado a la cadera, y lo rompí. Ahora ya estoy en dinámica de equipo para estar disponible para el viernes”.
La batalla por el ‘9’. “Somos delanteros diferentes, cada uno va a aportar lo máximo al equipo. En el rol que me toque intentaré ayudar al club. El objetivo es mejorar y seguir dando pasos adelante”.
El objetivo. “Cuando fui al Europa, en Segunda Federación, era el único jugador que tenía contrato por subir. Todos me decían que estaba loco, pero yo al equipo al que voy es para ganar todos los partidos. Si eso pasa estaremos arriba”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Supremo dice adiós a la pérdida de puntos del permiso de conducir tras detectarse un erro en la DGT: “La resolución de la DGT no solo corrige la equivocación, sino que lo hace de manera oficial y fehaciente"
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el elegante set de cortinas para ventana más barato del mercado: translúcido y de caída suave
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de estor plisado para ventanas más barato del mercado: montaje sin obra y perfecto para oscurecer la habitación
- El asturiano que alcanza la cima en la Universidad de Oxford: "Es una pena que en España no se esté aprendiendo de los éxitos de otros países"
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las toallas de ducha estampadas más baratas del mercado: suaves y voluminosas
- Detenidos dos varones tras un disparo que generó gran alarma en un barrio de Oviedo
- Alarma en Oviedo: un desprendimiento obliga a bomberos y policía a intervenir en una conocida iglesia
- Los treinta candidatos de este año a ser 'Pueblo Ejemplar de Asturias': una dotación de 40.000 euros y el 'premio gordo' de recibir la visita de la Familia Real