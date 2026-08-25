Ambición y estilo de juego, las claves detrás de los últimos fichajes del Avilés: "No solo hay que competir, también hay que disfrutar de esto"

Estilo y ambición. Esas son las claves que han llevado a Isi Gómez, Santi Franco, Dani Lidueña y Julián Mahicas, fichajes veraniegos del Avilés, a aterrizar en el Suárez Puerta. Los cuatro futbolistas fueron presentados esta mañana en el estadio avilesino antes de debutar este viernes en competición oficial con la camiseta blanquiazul. Estas fueron sus palabras:

Isi Gómez

El inicio de liga. “Tengo muchas ganas de que llegue el primer partido de Liga. El equipo es lo que se ha visto en pretemporada, somos un equipo con talento, mucho pie, que quiere dominar los partidos y así lo vamos a hacer. A nivel personal estoy contento, tenía ganas de ir a un proyecto ambicioso como este. Todavía me queda bastante para ponerme bien físicamente, el equipo tiene que ir cogiendo sensaciones, pero estamos haciendo las cosas bien”.

Posible doble pivote. “En el partido que jugué en el doble pivote junto a Samu Mayo estuve bastante a gusto. Me da igual jugar de ‘6’ o de ‘8’, son alternativas que le vienen bien al míster. Dependiendo del rival, él decidirá. Lo mejor que tiene el equipo es que podemos combinar varias posiciones”.

El proyecto del Avilés. “Me llamó la atención el equipo que se estaba formando y la manera que tienen de jugar, que me viene bastante bien. No solo hay que competir, que es importante, también hay que disfrutar de esto. La temporada pasada pasé un año un poco malo en Murcia y ahora quería jugar bien para disfrutar e intentar estar arriba”.

Isi Gómez / N. M.

Santi Franco

Su estreno goleador. “Llevo poco aquí, pero hay que adaptarse al equipo. Intento dar el máximo de mí y eso lleva a que haya recompensa”.

Dos años de contrato. “Tuve una reunión con el club y me gustó mucho el proyecto. Me ofrecieron dos años y me gustó, por eso firmé”.

La temporada. “Es una categoría nueva para mí, quiero ver cómo me adapto a ella. Espero que todo vaya muy bien y que el equipo funcione, que es lo importante”.

José Alberto. “Cuando iba a marchar me fui a despedirme de él y hablamos. Me dijo que venía a una ciudad muy bonita, que el club le gustaba mucho. Eso me gustó”.

Santi Franco / LNE

Dani Lidueña

Su versatilidad. “Siempre he sido extremo, aunque en la cantera del Sevilla hubo una época en la que tuve un entrenador que me dijo que le gustaba cómo me movía como delantero. Era un delantero moderno, de ir a los espacios. En los últimos equipos en los que he estado también he estado en ese rol y me he encontrado muy bien. Dentro del área soy como una rata, siempre estoy donde cae el balón”.

Su estreno en Primera Federación. “Siempre he sido un niño cuya familia me ha mantenido con los pies en el suelo. Vengo con la máxima ilusión, a aprender de la gente que tengo alrededor, de compañeros como Natalio, que es una persona muy experimentada de la que alimentarme mucho. Vengo con perfil bajo a dar lo que tengo”.

Preparado para el debut. “Debo de ser el que más tiempo lleva de la plantilla entrenando, porque empecé el 4 de julio con el primer equipo del Córdoba. Físicamente me encuentro muy bien, motivado por una oportunidad que llevo tiempo esperando”.

Dani Lidueñas / N. M.

Julián Mahicas

El equipo. “Desde que llegué aquí he visto un equipo sólido, con las ideas claras, que va a muerte con ellas. Va a ser un año bonito”.

Su lesión y su rol. “Soy el típico delantero centro que remata a un toque, es mi especialidad. Ir a un toque es lo mejor que tengo, además de estar muy comprometido con el equipo, dando mucho trabajo defensivo. Este verano tuve una lesión en el aductor que se me fue al obturador, un músculo que está enganchado a la cadera, y lo rompí. Ahora ya estoy en dinámica de equipo para estar disponible para el viernes”.

La batalla por el ‘9’. “Somos delanteros diferentes, cada uno va a aportar lo máximo al equipo. En el rol que me toque intentaré ayudar al club. El objetivo es mejorar y seguir dando pasos adelante”.

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El objetivo. “Cuando fui al Europa, en Segunda Federación, era el único jugador que tenía contrato por subir. Todos me decían que estaba loco, pero yo al equipo al que voy es para ganar todos los partidos. Si eso pasa estaremos arriba”.