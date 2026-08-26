Miguel Linares analiza todos los fichajes del Avilés y dar por cerrado el mercado "salvo sorpresa mayúscula"

“Estamos muy contentos con todas las incorporaciones que hemos hecho. Ha sido un mercado exigente, solo había un jugador con contrato”. Miguel Linares, director deportivo del Avilés, ya da, “salvo sorpresa mayúscula”, por cerrado el mercado de fichajes blanquiazul. Por ello, ha hecho repaso de un verano cargado de movimientos, con diecisiete nuevas caras y la negociación de seis renovaciones. En el tintero tiene aún la salida de Pablo Álvarez, que, como él mismo confesó, espera que se haga oficial su nuevo destino en los próximos días.

“Teníamos las ideas muy claras. Ha sido un punto a favor y un valor añadido que el míster dispusiese de 20 jugadores para el primer día de entrenamientos”, detalló Linares, que también analizó la presencia de jugadores del filial blanquiazul durante la pretemporada. “Desde el inicio queríamos tener jugadores de la cantera en la dinámica de entrenamientos, para ver cómo se encontraban y qué tal rendían. Han rendido a buen nivel, la brecha entre categorías ahora es más baja y el filial ha ido evolucionando”, explicó el jienense, que recordó el gol de Frechilla ante el Sporting Atlético. “Creo que nos pueden aportar en momentos puntuales, siempre que los jugadores del primer equipo tengan un bajo rendimiento o no estén disponibles”, señaló.

Linares da por cerrado el mercado

Sobre la salida de Pablo Álvarez, último movimiento del mercado veraniego blanquiazul, Linares aseguró que “está todo encaminado para poder dar la salida en los próximos días”. El director deportivo descartó dar la baja a algún jugador del primer equipo y, al solo quedar licencias sub-23, “lo normal es que no haya ningún contratiempo y la plantilla se quede como está”.