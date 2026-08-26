Yago Iglesias, ante el debut liguero del Avilés Industrial frente al Pontevedra: "Nuestra idea de juego se basa en..."

El Real Avilés Industrial ya está preparado para el «fuego real». Después de cinco semanas de construcción, pruebas y una pretemporada que Yago Iglesias considera «muy satisfactoria», el conjunto blanquiazul afronta este viernes (19.00 horas) en el Suárez Puerta ante el Pontevedra su estreno en Primera Federación. Un primer examen para comenzar a comprobar el nivel de un equipo prácticamente nuevo y que su entrenador considera listo para competir. «Estoy tranquilo. Creo que el equipo llega preparado», aseguró Iglesias.

La pretemporada deja paso a los puntos. Y eso, para el entrenador del Avilés, cambia prácticamente todo. «Tenemos ganas de que empiece, no solo porque la competición es la parte que nos gusta, sino también para ver realmente cómo empieza el equipo», explicó el técnico, satisfecho con el trabajo realizado durante las últimas semanas. «El equipo tiene las ideas claras y estamos contentos con cómo ha ido la pretemporada, pero a partir de este fin de semana todo lo que hagamos es por sumar puntos».

La confianza no impide que Iglesias mantenga los pies en el suelo. El entrenador reconoce que la competición será la que termine poniendo al Avilés en su sitio después de un verano de buenas sensaciones. «Ahora empieza lo de verdad y tenemos que refrendarlo con puntos», resumió. El proceso no ha sido sencillo. Iglesias se encontró a su llegada con Pablo como único futbolista con contrato y, pese a las posteriores renovaciones, el vestuario ha recibido alrededor de quince incorporaciones. «No es fácil construir un equipo y asimilar las ideas y los conceptos que queremos en cinco o seis semanas», reconoció. Pese a ello, se mostró «muy esperanzado» con el futuro: «Ha sido una de las pretemporadas más satisfactorias en cuanto al proceso. Creo que hemos evolucionado bien y rápido».

El primer rival tampoco permitirá demasiadas concesiones. Iglesias destacó el potencial de un Pontevedra que la pasada temporada se quedó muy cerca de disputar el «play-off» de ascenso y que ya dejó una contundente victoria en el Suárez Puerta. «Ha hecho una temporada espectacular y es uno de los claros candidatos a repetir este año esa buena temporada», advirtió. Eso sí, el técnico avilesino insiste en mirar primero hacia su propio equipo. «Nuestra idea de juego se basa en nosotros, en centrarnos en crecer como equipo. Y en este inicio de Liga, todavía más».

Dudas hasta el último entrenamiento

Iglesias mantiene varias incógnitas para confeccionar la primera convocatoria de la temporada. Julián Mahicas, Roger y Berto Cayarga arrastran molestias y su presencia ante el Pontevedra dependerá de su evolución y del último entrenamiento. Los tres han podido completar parte del trabajo de esta semana, pero el cuerpo técnico no quiere asumir riesgos en agosto.

«Si tienen buenas sensaciones y los servicios médicos nos dan el visto bueno sin perjudicar lo que pueda ser el resto de jornadas, miraremos que formen parte de la convocatoria. Si no, no vamos a correr ningún riesgo en la jornada uno», señaló Iglesias, que dejó clara la postura del cuerpo técnico: «Vamos a ser cautos y vamos a tomar las decisiones correctas».

Una de las alternativas que maneja el entrenador está en el lateral izquierdo. Iker Alday fue probado ahí durante la pretemporada y Iglesias confirmó que su presencia en ese costado es «una opción muy real», especialmente teniendo en cuenta que Osky llega con menos rodaje. El técnico quiere disponer de diferentes soluciones para adaptar el equipo a las necesidades de cada encuentro.

También habrá alternativas en ataque después de los últimos movimientos del mercado. Álvaro Santamaría parte inicialmente como la referencia ofensiva, aunque Iglesias contempla diferentes combinaciones. «Podemos jugar con doble punta», explicó el técnico, que también maneja la posibilidad de combinar un delantero de referencia con futbolistas de mayor movilidad. Sin embargo, para el inicio del campeonato el plan está definido: «Queremos empezar a competir desde nuestros principios y nuestras ideas principales, y ahí parte Santamaría como nueve».

«Un equipo valiente»

El estreno llegará además en un escenario especial. El Avilés jugará en casa, en plena celebración de San Agustín y respaldado por una afición cuya respuesta durante la campaña de abonados ha satisfecho especialmente al entrenador. Iglesias considera que el crecimiento en las gradas acompaña al que está experimentando el club. «La afición se está enganchando y la ciudad se está enganchando con el club», destacó.

El técnico espera devolver ese respaldo desde el césped. «Creo que no hay mejor cosa que hacer en Avilés que venir a ver el estreno del equipo de la ciudad», señaló antes de explicar qué Avilés quiere que se encuentre la grada en esta nueva etapa: «Espero y deseo, y así lo creo, que se van a encontrar un equipo valiente, que en todo momento va a buscar la victoria».

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El deseo para cerrar San Agustín y abrir la temporada no puede ser otro: «Ojalá sea un fin de fiesta para nosotros, sumando los primeros tres puntos y empezando la competición de la mejor manera posible».