Ya es oficial: estos son los dorsales del Avilés para la próxima temporada (y tienen varias curiosidades)
Lidueña, último fichaje veraniego, tendrá a su espalda un número del filial y Mahicas, delantero centro, lucirá el 2
Ya es oficial. El Avilés ha confirmado los dorsales del primer equipo de cara a la nueva temporada. Sin apenas novedades respecto a lo visto durante las semanas de pretemporada, lo más llamativo es que Dani Lidueña, último fichaje veraniego, ocupará uno de los dorsales destinados a los jugadores del filial, el 27. Además, quedan libres los números 12, 16, 18 y 25.
Álvaro Ratón y Marco Coronas, los dos nuevos guardametas del Avilés, ocuparán los dos dorsales que tradicionalmente usan los porteros, el 1 y el 13, respectivamente. En defensa, el 3 es para Escoruela; el 20, para Osky; el 4, para Artetxe; el 21, para Sillero; el 23, para Andrés Carmona; el 17, para Mangel; y el 15, para Iker Alday.
Lidueña lucirá el 27
La sala de máquinas la ocuparán Samu Mayo, dorsal 5, e Isi Gómez, número 22. Por delante tendrán a Pitu Doncel, con el 6; Neskes, con el 10; Abelenda, con el 8; y Natalio, con su mítico 19. En ataque, las bandas serán para Cris Montes, con el 7; Iñigo Muñoz, con el 11; Cayarga, con el 14; y el citado Lidueña, con el 27. Por último, tres nombres se repartirán el puesto de delantero centro: Santamaría, con el 9; Mahicas, con el 2 —una de las elecciones más llamativas—; y Santi Franco, con el 24.
La lista de dorsales del Avilés
1 - Álvaro Ratón
2 - Julián Mahicas
3 - Roger Escoruela
4 - Markel Artetxe
5 - Samu Mayo
6 - Pitu Doncel
7 - Cris Montes
8 - Brais Abelenda
9 - Álvaro Santamaría
10 - Alex Neskes
11 - Íñigo Muñoz
12 - Libre
13 - Marco Coronas
14 - Berto Cayarga
15 - Iker Aldai
16 - Libre
17 - Mángel
18 - Libre
19 - Natalio
20 - Osky
21 - Jon Sillero
22 - Isi Gómez
23 - Andrés Carmona
24 - Santi Franco
25 - Libre
27 - Dani Lidueña
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